Quando il titolo quotava in area 1,8 euro avevamo previsto il rialzo con massima estensione in area 3 euro. Al raggiungimento di questo obiettivo di massimo poi, avevamo messo in guardia dai possibili ribassi. Tutto questo è discusso in dettaglio nei report precedenti.

A questo punto la domanda che si fanno gli investitori è: dopo l’atteso scossone ribassista quando tornare compratori delle azioni Ambromobiliare?

Prima di rispondere alla domanda, un commento sulla valutazione del titolo. Qualunque sia il criterio utilizzato, applicando il metodo dei multipli di mercato le azioni Ambromobiliare risultano essere sopravvalutate. Fa eccezione il rapporto prezzo/utili (PE) che esprime una sottovalutazione di circa il 20%.

Avvertenze sul titolo Ambromobiliare

Prima, però, ricordiamo che il titolo ha una capitalizzazione di circa 8 milioni di euro. Per quel che riguarda il controvalore medio giornaliero scambiato bisogna distinguere due fasi, quella precedente al forte rialzo e quella del rialzo stesso. Nel primo periodo, infatti, gli scambi medi giornalieri erano inferiori ai 10.000 euro. Successivamente, invece, i volumi sono decuplicati.

Una conseguenza di tutto ciò è stato l’aumento della volatilità. Il titolo Ambromobiliare, infatti è più volatile del 90% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 13% a settimana.

Si consiglia, quindi, di approcciare il titolo con cautela e con piccoli capitali. Con somme, cioè, che siano confrontabili con gli scambi medi giornalieri.

Dopo l’atteso scossone ribassista quando tornare compratori delle azioni Ambromobiliare? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Ambromobiliare (MIL:AMB) ha chiuso la seduta del 21 gennaio a quota 2,80 euro in ribasso del 2,10 euro rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Attualmente è in corso una proiezione ribassista che ha già superato il I obiettivo di prezzo in area 3 euro. A questo punto l’obiettivo successivo si trova in area 2,52 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso, poi, si trova in area 2,05 euro, III obiettivo di prezzo.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di un recupero immediato dell’ex supporto in area 3 euro.