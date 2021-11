Un mercato che sale o scende vive delle fasi che noi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa amiamo definire come di alternanza, per altri, rotazione settoriale. Cosa significa? Che di volta in volta ci sono settori “che si passano il testimone” del rialzo o del ribasso.

Altre volte, ci sono titoli che salgono ed altri che contemporaneamente scendono. Quindi, in fase ribassiste ci saranno titoli che continueranno a salire, come in quelle rialziste, titoli che continueranno a scendere.

Come regolarsi? La nostra strategia operativa tende a comprare titoli sottovalutati in tendenza rialzista e a vendere quelli sopravvalutati in tendenza ribassista.

Di cosa ci occupiamo oggi e quale raccomandazione possiamo esprimere? Mediaset è da comprare da cassetto con obiettivi dei prezzi al raddoppio.

Procediamo per gradi

Mediaset (MIL:MS) ha chiuso la seduta del 18 novembre a quota 2,596 euro in ribasso dello 0,61% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno ha segnato il minimo a 1,839 e il massimo a 2,939. Il titolo nell’anno 2000 ha segnato il massimo a 12,75 e da quel momento è iniziata una discesa che ha toccato il bottom a 1,025 nell’anno 2012.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (14 giudizi) stimano un prezzo obiettivo a 2,83. I nostri studi, basati sui bilanci degli ultimi 4 anni, calcolano invece un fair value a 5 euro per azione.

Mediaset è da comprare da cassetto con obiettivi dei prezzi al raddoppio. La nostra strategia di investimento

Riteniamo che il peggio per il titolo sia alle spalle e che dai livelli attuali, fra alti e bassi fisiologici, ci siano tutte le condizioni per accelerazioni di breve, medio e lungo termine.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 2,406, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 2,94 e poi 3,13. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 2,516.

Il nostro giudizio è Strong Buy Long term.