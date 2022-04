Se è vero che a vent’anni si è giovani e belli, superata questa età iniziano ad apparire i primi segni di invecchiamento. La pelle tende a invecchiare, a macchiarsi e ad apparire rugosa. L’invecchiamento è inevitabile, ma noi possiamo fare molto per mascherarlo. Basta curare la skin care e usare un make up adatto e sembreremo sempre giovani e aitanti.

Oggi vogliamo parlare di uno dei più comuni sbagli che in moltissime fanno quando si truccano. Infatti, è questo il comunissimo errore che dopo i cinquant’anni ci fa apparire più vecchie, scopriamo insieme.

Gli errori più comuni da evitare

Chi di noi non conosce bene l’arte del make up è possibile che non sappia farlo nel modo migliore. Basta un fondotinta di un colore errato, una matita troppo marcata che l’effetto è subito disastroso. Quando ci trucchiamo, se non siamo esperte, è possibile che facciamo errori gravi che rovinano il viso.

La parola d’ordine dovrebbe essere sempre usare i giusti colori e preferire un effetto sfumato. Uno degli errori più comuni delle attuali cinquantenni è quello di marcare troppo il trucco attorno gli occhi.

In particolare, moltissime donne mettono una matita nera, un kajal o un kohl troppo calcato e nella rima palpebrale inferiore. In questo modo l’occhio appare subito più piccolo e spento e lo sguardo è sbattuto e gonfio.

Assieme a questo sbaglio, poi, in moltissime fanno una larghissima riga di matita sulla palpebra superiore.

È questo il comunissimo errore che dopo i cinquant’anni ci fa apparire più vecchie e con lo sguardo spento

Questo è uno dei più comuni che chi non è esperto di make up fa, ma ora vedremo come evitare questo spiacevole effetto. Se vogliamo delineare gli occhi non è necessario fare linee grosse e scure.

Possiamo applicare dell’ombretto scuro sulla palpebra superiore e sfumare con un dito. L’importante è metterlo solo nella parte esterna e lasciare la parte interna più chiara. Ora possiamo con il dito creare una sfumatura sotto alla rima palpebrale inferiore per delineare l’occhio.

A questo punto possiamo riempire la rima con una matita chiara, bianca, grigia o verde. In questo modo l’occhio apparirà delineato e incorniciato ma anche più grande e vivo. Se vogliamo aggiungere un tocco di stile, possiamo illuminare il tutto con dei glitter o dell’ombretto perlaceo.

