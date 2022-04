Aprile è il mese perfetto per creare un orto in miniatura di fiori e insalata utilizzando questo oggetto comunissimo

Molti di noi vorrebbero avere un piccolo angolo per coltivare. Eppure, rinunciano perché hanno l’idea che lo spazio non sia sufficiente. Oppure pensano che la terra già presente forse non sia buona. Infine, credono che l’impatto possa essere antiestetico. Non sanno però che esiste un metodo che spopola tra appassionati di pollice verde che risolverà questi aspetti. Che sia un giardino oppure semplicemente un balcone, coltivare insalate e fiori in pochissimo spazio è possibile. Se saremo bravi, utilizzando alcuni semplici trucchi potremo addirittura attirare un sacco di farfalle.

Il metodo è semplice e non bisogna avere competenze particolari per allestirlo. Non ci vuole altro che avere a disposizione del cartone e un pallet di legno. Non serve nemmeno avere molta luce a disposizione, visto che alcune specie di insalata e di fiori possono, entro certi limiti, farne a meno. Ma vediamo come fare, visto che con le giornate che si allungano ed il caldo che arriva, aprile è il mese perfetto per creare nuovi spazi e seminare tante nuove specie.

Un lavoro di allestimento ed ecco che lo spazio perimetrale sarà pronto

Reperire un pallet in legno è un’impresa facile ed estremamente economica. Tutti i market e gli ortofrutta ne hanno a disposizione. Se anche non ce lo regalassero, possiamo trovarne facilmente in commercio. La forma è quella di un contenitore di legno rialzato. È lo spazio ideale per ospitare piccole specie vegetali. Tutto ciò cui dovremo pensare è, semmai, di modificare con qualche accorgimento la forma del pallet. Potremmo decidere di togliere le assi di legno, se queste ci infastidiscono. Utilizziamo allora con precauzione gli strumenti per togliere i chiodi con cui le assi sono incastonate. Se la destinazione finale sarà un terrazzo, allora potremo riavvitare poi le assi di legno sul lato del pallet che entrerà in contatto con il pavimento.

Se la destinazione finale è un giardino, non sarà necessario invece porre le assi contenitive. Basterà semplicemente appoggiare il pallet al di sopra di fogli di cartone. Tuttalpiù potremo aggiungere alcune assi alle pareti laterali per formare un limite perimetrale ulteriore. Porre il cartone sottostante è fondamentale perché bloccherà lo sviluppo delle erbe spontanee. Inoltre, prima o poi si sfalderà naturalmente senza arrecare danno al terreno. L’importante è utilizzare cartone privo di stampe a inchiostro, di elementi plastici e adesivi. Il cartone non impedirà alle radici di passare oltre, se ne avranno necessità.

Aprile è il mese perfetto per creare un orto in miniatura di fiori e insalata utilizzando questo oggetto comunissimo

Possiamo poi riempire il pallet di terreno. La scelta avverrà sulla base di ciò che si vuole piantare. Per insalate e fiori potremo usare terreno normale e terriccio, tuttalpiù con una piccola porzione di terreno argilloso per favorire il drenaggio. La prima volta che si allestisce è meglio inserire una sostanza organica nutritiva, possibilmente biologica.

Se la struttura di legno verrà appoggiata in terrazzo, sarà decisivo considerare l’impianto radicale degli ortaggi e dei legumi che utilizzeremo. Potremmo allora decidere di creare la struttura con più di un pallet. Se invece vogliamo creare un’originalissima fioriera, ricordiamo che con opportune modifiche potremo semplicemente porre in verticale il pallet. Lo spazio utilizzato sarà pochissimo e potremo ottenere vari file di fiori. Ricordiamo di assicurare il pallet in modo che non cada.

Se vorremo coltivare insalata, ricordiamo che ciò potrebbe nascondere delle insidie. Evitiamo questi clamorosi errori che molti fanno e che rischiano di rovinare il tempo dedicato.

Lettura consigliata

Ma quali gerani rose e ortensie, ad aprile piantiamo questo fiore esotico e splendente sul nostro balcone per farlo durare anni