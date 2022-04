Il tonno in scatola è uno degli ingredienti più apprezzati in cucina, sia per la sua bontà che per l’estrema versatilità. Infatti, è considerato il re degli alimenti “salva cena”, grazie al quale è possibile preparare ricette semplici e nutrienti in pochissimo tempo. Infatti, già in altre occasioni abbiamo visto che è possibile realizzare delle deliziosissime polpette, aggiungendo ad esempio i pomodori secchi. Oppure, si possono preparare anche queste 2 ricette sfiziose da portare a tavola come antipasto, o aperitivo.

Nell’articolo di oggi, invece, vedremo come realizzare un gustosissimo polpettone di tonno, partendo da ingredienti semplicissimi. Infatti, ci serviranno soltanto:

4 scatolette di tonno (pari a circa 320 g di tonno sgocciolato);

200 g di pane raffermo;

2 uova;

2 bicchieri di latte;

80 g di formaggio grattugiato;

1 cucchiaio di capperi;

pangrattato;

olio EVO, sale, pepe e prezzemolo.

Bastano 4 scatolette di tonno per realizzare questo delizioso secondo piatto che ci salverà la cena e il portafoglio

Innanzitutto, versiamo il latte all’interno di una ciotola ed immergiamoci il pane raffermo. Dopo averlo imbevuto, strizziamolo per bene, eliminando quasi tutto il liquido in eccesso. A questo punto, in un’altra ciotola, aggiungiamo il tonno in scatola, le uova ed il formaggio grattugiato. Con una frusta, iniziamo quindi ad amalgamare questi ingredienti, spolverando anche una generosa manciata di prezzemolo tritato.

Una volta mescolati per bene, aggiungiamo i capperi dissalati, il sale ed il pepe. Fatto ciò, iniziamo a lavorare il composto con le mani, fino ad ottenere un impasto liscio e compatto. Ora disponiamolo su un foglio di carta forno e doniamogli la classica forma del polpettone. Richiudiamo le estremità della carta, come fosse una sorta di caramella e riponiamo il tutto in freezer per almeno un quarto d’ora. Nel frattempo, possiamo preriscaldare il forno portandolo ad una temperatura di circa 180 gradi.

Una volta trascorso il tempo necessario, passiamo il polpettone freddo nel pangrattato, in maniera tale che tutta la superficie ne sia ricoperta. Richiudiamolo nuovamente con la carta forno, riponiamolo su una teglia ed inforniamolo per 15 minuti. Dopo di che, togliamo la carta forno, cospargiamo tutti i lati del polpettone con dell’olio EVO e continuiamo la cottura per altri 15 minuti. Per donare una giusta consistenza, possiamo spostare la teglia per 3 minuti in basso e 3 minuti in alto, attivando la modalità grill. Quindi, abbiamo visto che bastano 4 scatolette di tonno per realizzare questo polpettone veramente eccezionale, perfetto da servire con un contorno di verdure, o insalata. Prima di portarlo a tavola, però, è consigliabile lasciarlo raffreddare per percepire meglio tutti i sapori durante l’assaggio.