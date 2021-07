Con la riapertura dei locali dopo le fasi più gravi della pandemia molte di noi hanno riscoperto la passione per il make-up e la moda. Per apparire sempre raggianti anche d’estate dobbiamo curare ogni minimo dettaglio del nostro make-up.

Un make-up completo che ci valorizzi non può non includere l’ombretto del giusto colore, che può valorizzare il colore dei nostri occhi e la nostra bellezza.

Ma come facciamo a scegliere di che colore mettere l’ombretto? Oggi vedremo qual è il colore giusto di ombretto per valorizzare sempre i nostri occhi.

Le giuste regole da seguire per non commettere errori

Molte donne scelgono il colore dell’ombretto in base al colore degli occhi. O tinta su tinta o con colori complementari. In realtà questo è un grave errore perchè il colore dell’iride non deve essere l’unica caratteristica da prendere in considerazione per scegliere un ombretto.

Se seguiremo questo trucco faremo un’ottima scelta per i mesi estivi, esalteremo lo sguardo e doneremo luminosità.

In realtà il colore dei nostri occhi è molto influenzato dal colore della congiuntiva e delle occhiaie. Pertanto non dobbiamo prendere in considerazione solo ed esclusivamente il colore degli occhi.

É questo il colore giusto di ombretto per valorizzare sempre i nostri occhi

Per scegliere l’ombretto giusto dobbiamo verificare che il colore si intoni ed esalti il nostro occhio nel suo insieme senza evitare brutti errori. Se per esempio abbiamo gli occhi verdi ma le occhiaie aranciate, non dovremo assolutamente usare un ombretto rossiccio o violaceo perchè rischieremo di ottenere un effetto lugubre e malaticcio.

Stessa cosa per gli occhi scuri accompagnati da congiuntive bianche e occhiaie verdastre, il nero o il verde potrebbero sbattere il volto dando un aspetto stanco e sciupato.

Per scegliere il colore dobbiamo verificare che si intoni a tutti i colori del nostro viso e in questo modo avremo un make-up perfetto che valorizzerà completamente la nostra bellezza.