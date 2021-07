Sono veramente poche le persone che riescono a fare a meno di un bel piatto di pasta. Visto che l’argomento veramente interessa tutti, i nostri Esperti in cucina vogliono rendere noto un particolare da non prendere sottogamba. Infatti, una questione molto scottante ruota intorno alla pasta calata in troppa acqua.

Cucinare alla perfezione la pasta non è da tutti e perciò i consigli in questo senso sono davvero innumerevoli. Non a caso esistono vere e proprie guide su come cucinare la pasta.

Un piatto di pasta favoloso

Ora, però, vogliamo svelare dei trucchetti da adottare in cucina per ottenere un risultato straordinario. Portare a tavola un piatto di pasta alla perfezione farà piacere prima di tutto a chi ha cucinato. Di conseguenza ci sentiremo maggiormente gratificato a seguito dei complimenti dei commensali.

Il segreto di una buona cottura

Più volte è stato ribadito che la cottura riveste un ruolo fondamentale. Infatti, quando trattiamo questo argomento gli animi si scaldano più dell’acqua in pentola.

Purtroppo, ognuno ha le proprie convinzioni su come cucinare al meglio gli spaghetti. Però, l’elemento chiave per la preparazione della pasta è la quantità di acqua in pentola necessaria per bollirla.

Dunque, per ottenere una cottura ottimale della pasta bisogna dal principio adottare degli accorgimenti. Il nostro suggerimento è di prestare attenzione alla quantità iniziale di acqua. Non è vero che più acqua bolle in pentola e più la pasta sarà maggiormente saporita.

L’effetto degli amidi

Il segreto della pasta calata nella giusta quantità di acqua è racchiuso negli amidi. Infatti, il composto organico della classe dei carboidrati è maggiore in meno acqua permettendo l’addensante necessario per unire sugo e pasta in modo straordinario. Dunque perciò siamo giunti alla considerazione che conviene far bollire la pasta in meno acqua.

Ridurre la quantità di acqua durante la bollitura della pasta è un toccasana anche per la nostra tasca e l’ambiente. Infatti mettendo in atto questo trucchetto si evita un consumo spropositato di energia e si risparmia sulla bolletta.