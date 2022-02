Per essere sempre belle e in forma non bastano solo un allenamento costante e un regime alimentare severo. Spesso anche le cure alla persona, quindi su viso, gambe e mani sono la migliore delle soluzioni per apparire al massimo. Ma tutto questo forse non è ancora sufficiente.

Perché non abbiamo ancora considerato l’importanza che ha l’abbigliamento, che gioca un ruolo di primo piano per farci sentire bellissime.

Per questo motivo molti di noi si tengono aggiornati con riviste specializzate e opinioni degli influencer e non restare indietro sulle ultime novità.

Cosa prevede la moda primavera estate 2022

Facciamo un breve excursus su ciò che prevede la moda in arrivo per la nuova stagione. Preannunciamo che non vi sono grandi novità in senso stilistico, piuttosto delle rivisitazioni. Fra tutte, forse la più importante è il ritorno della minigonna a vita bassa, ad esempio. Un classico da riproporre sempre.

Anche per quanto riguarda i colori, si confermano gli sgargianti colori pastello. Questi saranno un must da indossare nelle prossime settimane con l’arrivo del caldo.

Quindi oltre al very peri, colore pantone dell’anno 2022, saranno le tonalità neon, fucsia e fluorescenti in generale ad avere la meglio sui vestiti da cocktail o estivi. Meglio se a tinta unita.

Le figure femminili inoltre saranno slanciate da blazer maschili accoppiate a pantaloni stretti o gonne molto vaporose. Insomma, ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta e si preannuncia una primavera frizzante in tal senso.

Questa giacca di pelle è senza tempo e torna di moda in primavera abbinata a questo indumento che tutte le donne hanno

Tra le giacche moda di questa stagione c’è il ritorno di un grande classico. Il chiodo in pelle, rigido e ben sagomato. Un indumento intramontabile da tirare fuori dagli armadi se lo si ha ancora. Sarà lui il vero protagonista delle prossime settimane e indossandolo faremo davvero un figurone.

Da preferire anche la versione biker per apparire ancora più decisi e in gran forma. I vip si stanno già sbizzarrendo nell’indossarlo in vari colori e abbinamenti. Il nero rimane comunque un classico da poter sfruttare a 360 gradi, ma non vengono disdegnati neanche le altre colorazioni.

A incentivare l’importanza del chiodo contribuisce un indumento che tutte noi donne abbiamo. Una semplice minigonna sarà davvero un abbinamento unico da fare insieme alla giacca in pelle.

Cortissima o vaporosa a base di tulle, la minigonna sarà un altro indumento che quest’anno detterà la tendenza.

Quindi questa giacca di pelle è senza tempo e potremmo indossarla insieme ad un abito cortissimo. Faremo una figura straordinaria, apparendo anche alla moda e in gran forma.