La cucina dei dolci è forse quella che più piace ma che crea anche non poche difficoltà, soprattutto alle mani inesperte. Lievitazioni andate a male, dosi non corrette, biscotti bruciati nel forno: sono tanti gli incidenti che possono accadere anche a chi si impegna in cucina. Spesso ci si scoraggia per i risultati, perché non coincidono con quelli sperati, per cui viene da rinunciare a cimentarsi con le ricette più elaborate. Eppure esiste una soluzione che può far tornare la voglia di preparare dolci anche a chi ha perso entusiasmo.

Scopriremo una ricetta da dessert, che permette di fare un’ottima figura e che può essere preparata in poco tempo anche da chi si mette per la prima volta all’opera con una portata dolce. Non baci di dama, ma prepariamo questi biscotti che ne richiamano l’aspetto. Non serve il forno, non c’è bisogno di mettersi a impastare la farina con le uova, nulla deve lievitare per ore. Bastano soltanto pochi ingredienti:

250 g di amaretti;

100 g di polvere di cocco;

100 g di mascarpone;

250 ml di caffè.

Non baci di dama, ma prepariamo questi facili biscotti con pochi ingredienti in meno di 5 minuti

Per preparare questi semplici biscotti, simili come presentazione ai baci di dama, dobbiamo usare gli amaretti. Per questo motivo possiamo procuraci un pacco da tenere da parte. Prepariamo quindi una caffettiera da 250 ml di caffè ossia da 6 tazze. Mettiamola sul fuoco e, appena il caffè sale, spegniamo la fiamma e lasciamo raffreddare il liquido.

Se finalmente il caffè è freddo, possiamo versarlo all’interno di un piatto fondo. Prendiamo il primo amaretto e provvediamo a bagnarlo leggermente nel caffè. Adagiamolo quindi su un piatto. Prendiamo il secondo amaretto e facciamo la stessa cosa. Congiungiamo i due amaretti per le basi con una passata di mascarpone, usando un cucchiaino. Passiamo quindi il biscotto nella polvere di cocco e adagiamolo delicatamente su un vassoio. Ripetiamo tutte le operazioni descritte fino alla fine del pacco di amaretti.

Avremo così ottenuto un vassoio colmo di biscotti da pasticceria, che potremo servire ai nostri ospiti in accompagnamento a un tè. Possiamo anche realizzare una sorpresa gradita per qualcuno che andiamo a trovare, preparando un po’ di biscotti da raccogliere in un vassoio di carta coperto da una pellicola trasparente e adornato con un fiocco dorato.

