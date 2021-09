L’autunno, come la primavera, è una stagione in cui le temperature sono decisamente variabili. A giornate soleggiate e calde, residui dell’estate, si alternano momenti freddi e cupi. Le giornate si accorciano e può capitare di vivere una giornata quasi estiva ma non appena il sole tramonta le temperature scendono e ci sembra di essere in inverno. Dunque, è sempre bene essere preparati ad ogni evenienza. In questi casi l’abbigliamento più adatto è il classico abbigliamento a cipolla. Strati di vestiario, dal più leggero al più pesante, da mettere e togliere a seconda della necessità.

Un capo intramontabile ed emblema dell’abbigliamento a cipolla è il cardigan. È questo il capo di tendenza dell’autunno 2021 che molti hanno già nell’armadio. Solitamente il cardigan è considerato come un capo più funzionale che estetico, dato che lo si utilizza principalmente per ripararsi dal freddo. È anche uno dei capi più apprezzati per la sua comodità. Il materiale con cui viene realizzato è solitamente un materiale caldo e avvolgente, lana o cotone. Non ha chiusure, cerniere o bottoni che ne potrebbero rendere meno fluida l’apertura o la chiusura. Ma il cardigan può essere anche un capo alla moda e in grado di valorizzare ogni look, a seconda di quello che si sceglie. Si abbina bene ad ogni tipo di occasione, dalle più informali alle più eleganti.

Il concetto del cardigan come capo funzionale è stato sdoganato dalle numerose case di moda che lo hanno reso un capo di tendenza, in grado di valorizzare la figura e di dare un tocco in più ad ogni look.

Il cardigan cropped

Uno dei modelli più in voga per questo autunno 2021 è il cardigan cropped. Un tipo di cardigan che arriva all’altezza dell’ombelico, a volte poco più su o poco più giù. Deriva dalle t-shirt cropped che sono state le protagoniste indiscusse di quest’ultima estate. Lo si può utilizzare da solo, lasciando scoperto l’ombelico, o con magliette e maglioncini sotto per dare un tocco in più al nostro look. Si può trovare sia a maniche lunghe che a maniche corte.

Cardigan oversize

Questo tipo di cardigan è un ibrido tra un cardigan e un cappotto. Non è pesante come un cappotto ma può essere utilizzato al posto del cappotto in giornate meno fredde. Lo si trova aperto, con i bottoni, sotto forma di mantella, più o meno sagomato. Viene prodotto con tessuti pesanti e grossi di tantissimi colori. Quelli colorati sono perfetti in abbinamento a jeans e maglietta di colore neutro sotto, nera o bianca. In questo modo il cardigan diventerà il protagonista dell’intero look.

