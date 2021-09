Le vaschette per il ghiaccio non servono soltanto per congelare l’acqua perché si possono utilizzare per tantissimi trucchetti geniali a cui spesso non si pensa. Congelare è anche un ottimo modo per evitare gli sprechi e avere a portata di mano ciò che più utilizziamo in cucina. Se vogliamo congelare gli alimenti è molto importante segnare la data e riutilizzare il cibo nei tempi giusti.

Ecco degli alimenti che in pochi congelano

Alcuni alimenti che in pochi congelano sono gli albumi e lo yogurt. Ma se ci piacciono dolci come frullati o frappè, non possiamo non provare a congelare lo yogurt. Con i cubetti di yogurt naturale o alla frutta possiamo davvero sbizzarrirci. Per una merenda sana, frulliamo qualche cubetto con della buona frutta di stagione. Usiamoli per fare un delizioso ciambellone o per il nostro frozen yogurt fatto in casa. Ci basterà qualche cubetto e le guarnizioni che preferiamo per fare un delizioso dessert velocissimo.

Un’idea per chi cucina abitualmente potrebbe essere fare in casa dei deliziosi cubetti per il soffritto. Proviamo a riempire le vaschette del ghiaccio con cipolla, sedano e carota tritati per un delizioso soffritto velocissimo oppure con dell’olio e gli aromi che ci piacciono. Oltre alle combinazioni più utilizzate possiamo sbizzarrirci con la fantasia combinando olio e rosmarino, timo e altre spezie. Questa operazione può essere fatta anche con il succo di limone, che in molti acquistano confezionato per evitare di doverlo spremere. Proviamo a surgelarlo con della menta per aromatizzare l’acqua oppure al naturale per un pollo al limone velocissimo.

Sfruttiamo il nostro congelatore in questo modo per evitare inutili sprechi di soldi e tempo

Alcuni alimenti che avanzano sempre, e spesso vengono sprecati sono caffè e vino. Anziché buttar via alimenti che potremmo riutilizzare, sfruttiamo il nostro congelatore in questo modo per evitare inutili sprechi di soldi e tempo. Quante volte abbiamo rimesso la bottiglia in frigo aspettando la prossima occasione di utilizzo per poi doverla svuotare nel lavello? Se non sappiamo cosa fare con quel bicchiere rimasto, surgeliamolo. Nonostante possa perdere leggermente il suo gusto originario, la prossima volta che dovremo sfumare qualche preparazione ci tornerà senza dubbio molto utile.

Un’altra situazione comune è la moka mezza piena sui fornelli. Quando è il momento di bere il caffè avanzato pensiamo che nulla è più buono di quello appena fatto, quindi buttiamo quello che rimane. Per evitare questo spreco possiamo versare il caffè avanzato nella vaschetta del ghiaccio e congelarlo. Con i vari cubetti potremo fare tantissime cose, ad esempio utilizzarli per raffreddare del caffè senza annacquarlo, raccoglierli e fare un caffè shakerato oppure riutilizzarli per uno squisito tiramisù.