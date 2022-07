L’ultima moda in fatto di capelli arriva direttamente da Tik Tok. Il social network del momento, nato per intrattenere i giovanissimi, adesso è sempre più amato anche dagli adulti. La rete più famosa di tutti i tempi (il web), si arricchisce di contenuti di tutti i tipi. Moltissime sono le mode e le tendenze che entusiasmano gli internauti. In una realtà così immediata come quella di oggi, è facile capire i gusti degli utenti su tutti i fronti. Dal cibo, all’abbigliamento, dal mondo del lavoro a quello del benessere e del beauty. E dopo il successo della tecnica per far apparire più belle e curate le unghie corte e rovinate senza semipermanente, ecco un’altra moda che sta spopolando.

È questa l’ultima tendenza capelli 2022,rende più belli i tagli corti e lunghi di tutte le donne

Diventata virale in pochi giorni, la “gemstone hair” sta raccogliendo sempre più consensi. In buona sostanza, si tratta dell’applicazione di gemme e strass sulla chioma. È questa l’ultima tendenza capelli 2022 che si adatta a chiome lunghe e corte facilmente. Bisognerà munirsi di una pinza apposita e “spillare” sui capelli piccole gemme brillanti. In realtà, questa tendenza era già comparsa negli anni scorsi, ma è tornata di moda quest’estate e conta di conquistare moltissime ragazze. D’altronde, è già corsa alle gemme tra le celebrities di tutto il Mondo. L’effetto è glamour ed elegante e si adatta a tantissime acconciature estive.

Le più belle acconciature di moda per l’estate 2022

Il raccolto a torchon che si arrotola su sé stesso. Quest’acconciatura sfoggiata a giugno da Chiara Ferragni, ora è una delle più amate della stagione.

Altro must have estivo è caratterizzato dalle treccine. In genere, sono due e posizionate sulla zona frontale. Poi, ampio spazio a bandane ed elastici con foulard.

Molto amato anche lo chignon spettinato, il cosiddetto messy bun. Un’acconciatura favolosa per le giornate estive, calde e afose. Coda alta e bassa, poi, sono un vero asso nella manica. Non solo per contrastare il caldo ma anche per dare un tocco ordinato.

