Se vuoi risparmiare fino al 41% sui tuoi acquisti, allora questa mini guida fa per te.

Lo Smartphone è considerato da molti l’estensione del braccio umano. Impossibile da farne a meno. In una società che ci vuole sempre connessi, la nostra quotidianità è fatta indiscutibilmente di messaggini, post, musica e video chiamate. Tuttavia, nonostante le soddisfazioni date dalla comunicazione tecnologia, non mancano le occasioni in cui usare il cellulare è controproducente soprattutto per le nostre finanze. Sì, avete capito bene, il telefono ci ruba soldi! Come? Molto semplice, ci distrae.

Vuoi risparmiare fino al 41% sui tuoi acquisti? “Divorzia” dal tuo Smartphone. Lo studio scientifico

Diversi ricercatori hanno studiato che esiste una relazione tra l’uso spasmodico dello smartphone e il costo della spesa. Controllare continuamente messaggi e pagine social porta la nostra mente a spendere fino al 41% in più, rispetto al normale. Una distrazione che all’apparenza sembra di poco conto ma che, invece, a fine mese si trasforma in una diminuzione di denaro notevole dal nostro portafoglio.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Restare concentrati sui nostri acquisti, prendendo soltanto i prodotti di cui abbiamo veramente bisogno ci permetterà di spendere meno. Dunque, per una spesa più consapevole lasciate a casa i telefoni. È questa la conclusione a cui sono arrivati i ricercatori dell’Università di Bath (UK). Grazie a speciali occhiali capaci di registrare i movimenti oculari è stato monitorato il comportamento di 500 persone impegnate in una comune spesa al supermercato.

I risultati del test

Durante il loro normale percorso tra i reparti e gli scaffali del market, le persone coinvolte nello studio si dividevano in due categorie. Le prime, attente e concentrate sugli acquisti, non solo hanno scelto in maniera più oculata i prodotti ma hanno addirittura risparmiato sulla spesa. Nella seconda categoria, invece, coloro che hanno controllato più volte lo smartphone. Per queste persone, l’aumento della spesa finale è stato del 41%. A finire nel carrello, tanti più prodotti non di necessità primaria. Questo, concludono gli psicologi, è dovuto al fatto che lo Smartphone, rendendoci più lenti e vulnerabile alle strategie di marketing dei supermercati.

Se “Vuoi risparmiare fino al 41% sui tuoi acquisti? “Divorzia” dal tuo Smartphone” ti è stato utile, leggi anche “Come disinfettare smartphone e tablet senza rovinarli“.