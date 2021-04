3 semplici trucchi per migliorare qualsiasi smartphone e renderlo più efficiente in pochi minuti, guida per principianti

Definiti il prolungamento del nostro braccio, gli smartphone sono realmente indispensabili al giorno d’oggi.

Nell’era moderna, anche i più titubanti hanno ceduto al fascino e alla potenza dei dispositivi tecnologici. Dai modelli più vecchiotti a quelli di ultima generazione, gli smartphone hanno stravolto completamente la comunicazione.

La vita, ormai, si conta in clic e la velocità e l’efficienza sono caratteristiche vitali per un telefono moderno.

L’usura ed il passare del tempo, però, inevitabilmente invecchiano i telefoni che dopo qualche anno di utilizzo perdono potenza e fluidità.

Non sempre, però, quando il dispositivo comincia a perdere colpi, significa che è giunta l’ora di sostituirlo. Molto spesso, infatti, basterebbero poche e semplici manovre per farlo tornare come nuovo, o quasi.

Sono moltissimi i trucchetti e i segreti per far vivere lo smartphone più a lungo.

Di seguito, la Redazione ha raccolto 3 trucchi veloci e pratici per potenziare lo smartphone in poco tempo.

Il primo consiglio pratico per potenziare il telefono è quello di aggiornare sempre con la versione disponibile il sistema operativo.

Generalmente è lo stesso smartphone che annuncia con un avviso la possibilità di scaricare un nuovo aggiornamento. L’operazione si può effettuare anche manualmente semplicemente in questo modo: cliccare su “Impostazioni”, poi su “Sistema” ed infine su “Aggiornamento del sistema”.

Non tutte le App già installate sul cellulare sono utili

Nessuno le cancella mai per paura di chissà cosa ma non tutte le App presenti sullo smartphone già dall’acquisto sono importanti. Se non utilizzate occupano ram e diminuiscono la potenza del dispositivo.

Dunque, conviene disinstallarle. Per farlo, basterà cliccare su “Impostazioni”, poi su “App”, poi anche sull’App che si vuole disinstallare ed infine cliccare su “Disattiva App”.

Attenzione alle applicazioni che si usano sempre

Facebook, YouTube ma anche Instagram e Tik Tok mangiano la memoria e fanno scaricare velocemente la batteria dello smartphone.

Per migliorare nettamente le prestazioni dello smartphone basterà eliminare le applicazioni molto pesanti per utilizzarne una versione più leggera.

Ad esempio, direttamente da PlayStore si possono scarire gratuitamente le versioni di Facebook Lite oppure Messanger Lite che hanno le stesse funzioni delle originali con l’unica differenza di una grafica meno articolata e quindi che appesantisce meno il telefono. Non possiedono tutte le funzionalità delle applicazioni normali ma per ricevere e mandare messaggi, controllare la home e telefonare vanno benissimo.

Stesso discorso vale per l’applicazione di Instagram e YouTube. Basterà scaricare le versioni più leggere per avere molta più memoria a disposizione. Ne gioverà anche la batteria che impiegherà più tempo a scaricarsi.

