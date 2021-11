Una cosa infastidisce molti di noi. Stiamo parlando, in questo caso, della sporcizia in casa. Non è mai bello, infatti, vedere il proprio arredamento non perfettamente igienizzato e brillante. E questo vale anche per gli oggetti che abbiamo tra le mura domestiche. Pensiamo, per un attimo, ai nostri bicchieri. Quanto è soddisfacente metterli in tavola quando sono lucidi e privi di qualsivoglia forma di opacità? Eppure, sembra che questo obiettivo, a volte, sia davvero irraggiungibile. Perciò, dobbiamo attrezzarci e capire come farli risplendere. In questo caso, come in molti altri, potremmo provare ad affidarci ai rimedi casalinghi e vedere se possono davvero aiutarci a risolvere questa situazione.

Contro opacità e aloni sui nostri bicchieri potremmo usare questo rimedio della nonna geniale

In passato avevamo già affrontato l’argomento, concentrandoci soprattutto sulla pulizia dei bicchieri. Non è semplice mantenerli lucidi e brillanti, e ognuno di noi deve ingegnarsi come meglio può per poter ottenere questo risultato. Una soluzione casalinga la si può ritrovare in questo nostro precedente articolo, dove diamo un consiglio a riguardo. E oggi vogliamo darne un altro, spiegando in cosa consiste il rimedio che potrebbe aiutarci in questa situazione. Per mettere in pratica questo rimedio della nonna, ci serviranno due semplici ingredienti. E l’aspetto fantastico è che molto probabilmente alcuni di noi li hanno già nella propria casa. Infatti, tutto ciò che dovremo fare sarà procurarci dell’acetone e sapone (ancor meglio se di Marsiglia, ma comunque qualsiasi tipo potrebbe andar bene).

Ecco come renderli brillanti con due semplici ingredienti che sicuramente abbiamo già in casa

Prendiamo, come prima cosa, un panno in microfibra asciutto e pulito. Immergiamolo, ora, in una bacinella piena di acetone e strizziamo un po’. Se vogliamo evitare problemi alle mani, soprattutto a causa dell’odore, indossiamo dei guanti, così da essere più sicuri. Ora, una volta imbevuto il panno, strofiniamolo con molta delicatezza su tutti i bicchieri che presentano aloni o macchie. Quando avremo pulito tutta la superficie, insaponiamo ogni bicchiere con tanta cura. L’ultimo passaggio ne prevede un risciacquo a mano molto comune, che tutti noi abbiamo fatto almeno una volta nella vita. Asciughiamo con un secondo panno in microfibra asciutto e pulito, e sicuramente potremo notare già una differenza che ci farà piacere. Perciò, ora è certo. Contro opacità e aloni sui nostri bicchieri potremmo usare questo rimedio della nonna geniale!

