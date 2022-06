Talvolta, si è in preda a veri e propri attacchi di fame, che ci indurranno a mangiare qualsiasi cosa. Se questi sono frequenti, finiranno per incidere sulla nostra forma fisica e sul nostro equilibrio generale. Quindi, resistere agli stessi è davvero importante sia per il nostro benessere fisico che mentale. Tuttavia, non è agevole, soprattutto quando sono accompagnati da crampi allo stomaco. Basta, tuttavia, cercare di porre in essere questi 10 rimedi efficaci e semplici per placare gli attacchi di fame. La prima cosa da fare è bere acqua e poi aspettare alcuni minuti. Se non sarà del tutto passata la fame, ricorreremo alla seconda azione. Essa consiste nell’iniziare a giocare sullo smartphone, a qualsiasi cosa, pur di distrarsi. Non pensare alla fame per alcuni minuti, potrebbe essere risolutivo sull’attacco impovviso, ma non è sempre detto. Si consideri che uno studio ha rivelato che giocare a Tetris, anche solo per 3 minuti, può alleviare gli attacchi di fame.

Altre regole contro gli attacchi

In terzo luogo, dovremo bere un caffè, che potrebbe attenuare anche più dell’acqua i sensi di fame. Non a caso, alcuni studi hanno rilevato che le persone mangiano meno dopo aver bevuto il caffè, soprattutto se decaffeinato. Quarto escamotage: lavare i denti, per allontanare dalla mente l’idea di mangiare. Tra i 10 rimedi efficaci e semplici per placare la fame, vi è una quinta regola, che è quella di mangiare più proteine. Esse, infatti, danno un maggiore senso di sazietà e aiutano a contrastare i crampi allo stomaco. Ancora, altra azione importante è fare allenamento leggero, come una camminata o qualche movimento a corpo libero. Poi, occorre evitare di arrivare troppo affamati ai pasti, distribuendoli bene nell’arco della giornata. Quindi, è bene fare 3 pasti principali, con due snack al mattino e il pomeriggio.

10 rimedi efficaci e semplici per placare gli attacchi di fame in meno di 5 minuti

Settima regola è dormire a sufficienza. Infatti, dormire poco aumenta gli attacchi di fame ed incide negativamente sul nostro equilibrio. Come nona regola, vi è quella di mangiare in maniera controllata e consapevole, stando attenti a ciò che ingeriamo. Infine, badare all’umore in quanto depressione, sbalzi di umore e negatività, incidono anche su fattori quali obesità, diabete e squilibri alimentari. In definitiva, quando arriva un attacco di fame, potremo provare a seguire queste regole e abituarci a controllarli. In tal modo, capiremo, anche, quali sono le strategie che hanno maggiore efficacia nel nostro caso.

