Il coprifuoco è ancora fissato alle 22:00. Quindi nonostante le polemiche e per quanto si abbia voglia di abbandonare televisione, Netflix e divano è inevitabile che parte della serata verrà ancora trascorsa proprio li. Ma grazie alla varietà di prodotto presente sulle piattaforme a pagamento sarà impossibile avere problemi ad occupare il tempo.

È questa la serie tv su Netflix da non perdere assolutamente e che presto potrebbe avere una esilarante versione italiana

Tra le serie imperdibili che offre Netflix c’è Chiami il mio Agente! un prodotto televisivo francese il cui titolo originale è Dix pour cent. Un prodotto sorprendente in cui si alterna dramma e comicità. Protagonista della storia sono le vicende di un’agenzia di attori, la ASK di Parigi, in cui i vari agenti devono affrontare ad ogni puntata problemi e paranoie dei loro assistiti.

Uno degli aspetti più divertenti di questa serie è il fatto che ad ogni puntata il protagonista è un vero attore, una delle stelle del panorama cinematografico francese o internazionale che interpreta il ruolo di sé stesso. Nella serie arrivata ormai alla quarta stagione si sono susseguiti attori del calibro di Jean Reno, Juliette Binoche, Jean Dujardin, Gilles Lellouche. L’italianissima Monica Bellucci ma anche l’attrice americana Sigourney Weaver.

I punti forti di Chiami il mio Agente! devono essere ricercati nei dialoghi mai banali ma anche negli episodi esilaranti che raccontano. Nella puntata ogni star veste i panni di sé stessa ma portando all’estremo alcune sue personali caratteristiche. Oppure inventando degli episodi bizzarri o addirittura facendo proprie delle vicende successe ad un altro attore.

Comica la puntata in cui Monica Bellucci tra le altre cose si lamenta della sua difficoltà di trovarsi un uomo. Nonostante la sua bellezza sia riconosciuta a livello internazionale.

Il successo di questo lavoro è dimostrato non solo dagli ascolti ottenuti in Francia e su Netflix ma anche dal fatto che tanti Paesi sono in trattativa per una trasposizione nazionale.

