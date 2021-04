In questo anno di pandemia ci siamo abituati a vedere film e serie tv sulle piattaforme on demand. Ma anche i canali televisivi classici che ormai sembrano roba dell’altro secolo possono offrire delle serate veramente strepitose. Domani sera potrebbe essere una di queste.

Da non perdere assolutamente in televisione nella sua nuova versione questo film italiano che ha conquistato il mondo perché ispirato a storie vere: Gomorra New Edition.

Gomorra: le origini

Il film di Matteo Garrone trae spunto dall’omonimo libro di Roberto Saviano. Uscita nel 2008 questa pellicola ha conquistato i cinema italiani e quelli internazionali, ha ispirato la famosissima serie tv Sky di cui tutti attendono la stagione finale, vinto il Gran Prix della giuria al festival di Cannes, conquistato gli europei Efa e i David di Donatello.

Il successo di questo film risiede nei temi trattati, la camorra e la malavita a Napoli sono il filo conduttore, ma il taglio dato alla storia ha reso le vicende dei protagonisti universali e senza tempo. La violenza, l’infanzia violata, i conflitti umani sono quindi il centro delle vicende narrate, il cuore del successo di questa pellicola.

La decisione del regista

La decisione di lavorare ad un final cut per quest’opera è nata in famiglia. Il regista ha raccontato che qualche tempo fa ha rivisto il film con il figlio e viste le domande di chiarimento ha deciso di intervenire sulla versione del 2008. Ed ora, come dichiarato da Garrone stesso “Gomorra è realmente compiuto”. Tanti gli interventi fatti rispetto la versione originale ma che a detta del regista saranno invisibili allo spettatore. Daranno inoltre maggiore chiarezza all’opera rendendola fruibile anche per un pubblico più giovane.

