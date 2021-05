L’estate porta sicuramente con sé tantissimi aspetti positivi. Le belle giornate, il caldo, l’allegria generale che ne scaturisce, le vacanze. Insomma, non è difficile capire perché si tratti della stagione preferita di tantissime persone. Ma ha anche i suoi aspetti negativi e tra questi, di certo, possiamo annoverare la presenza di zanzare e insetti nelle nostre case. Per allontanarli dal nostro appartamento una volta per tutte, però, dovremmo affidarci alla natura. Ed è per questo che vogliamo presentare la pianta miracolosa che tiene lontani tutti gli insetti e che renderà la nostra casa colorata e sempre profumatissima.

La santolina, una pianta dalle mille risorse che renderà il nostro appartamento un incanto

Presentiamo ora la santolina, un arbusto piccolo e sempreverde davvero adorabile. Si tratta di una pianta che raggiunge circa i 30 centimetri di altezza, ma che può arrivare, in alcuni casi, anche a 50. Le foglie grandi e argento e i fusti legnosi sottili la rendono davvero elegante e piacevole alla vista. Inoltre, il suo profumo è fortissimo e davvero irresistibile. Durante la stagione estiva, poi, la santolina ci regalerà una fioritura gialla davvero perfetta per abbellire la nostra casa. E, grazie al suo odore, terrà lontani gli insetti. Inoltre, secondo i rimedi della nonna, ha anche degli effetti benefici sulle punture delle zanzare.

Ecco come prendersi cura nel modo giusto della santolina

La santolina ha bisogno di molta luce. Perciò, troviamole un posto dove possa essere perfettamente illuminata. In questo modo, le sue foglie riusciranno a mantenere il loro colore così elegante e distintivo. Il terreno ideale per farla crescere è quello sassoso, ma si adatta anche ad altri generi, purché siano ben drenati. Ecco, quindi, qual è la pianta miracolosa che tiene lontani tutti gli insetti e che renderà la nostra casa colorata e sempre profumatissima! Da oggi non potremo più farne a meno.

