È questa la località balneare dove comprare casa a meno di 50.000 € a pochi passi dalla spiaggia

L’estate si avvicina e torna il desiderio di avere una casa al mare. Una casa per la famiglia, dove passare le vacanze nel periodo che preferiamo, senza affannarci a prenotare hotel e residence e senza rischiare di pagare cifre astronomiche in alta stagione. Le case sulla spiaggia costano troppo? Non sempre.

Comprare una seconda casa è sempre un bell’impegno economico. Eppure può trasformarsi in un’opportunità se decidiamo, ad esempio, di affittarla nei periodi in cui non la usiamo. Un immobile in una zona turistica può essere messo a reddito senza difficoltà, perché la richiesta è alta, anche da parte degli stranieri. Inoltre, solitamente, un immobile in una località sul mare può essere rivenduto con una certa facilità, soprattutto se il prezzo non è troppo alto. Dove trovare case a prezzi abbordabili? In verità un po’ dappertutto, tranne nelle zone più esclusive.

Le zone costiere meno care

Se vogliamo avere una casa al mare senza spendere molto dobbiamo escludere alcune zone in cui ci sono località balneari gettonatissime. Sicuramente non troveremo immobili a meno di 50.000 € a Forte dei Marmi in Toscana o in Costa Smeralda in Sardegna. Sono riviere molto famose in cui la domanda è alta così come i prezzi.

Ma basta spostarsi in altre Regioni per trovare offerte interessanti a prezzi ragionevoli. L’Italia ha 7.456 km di costa e un mare bellissimo che tutto il Mondo ci invidia. Se ci sono Regioni come la Toscana, la Sardegna o la Liguria in cui è difficile comprare a prezzi bassi, ce ne sono altre in cui il mercato offre occasioni convenienti, come ad esempio l’Abruzzo o la Puglia.

È questa la località balneare in cui i prezzi sono abbordabili

La Puglia è una delle Regioni con il maggiore sviluppo costiero. Le località balneari sono numerose, le spiagge bellissime, il mare azzurro e il clima mite anche in inverno. In Puglia non piove quasi mai e ci sono le condizioni per fare le vacanze in diversi periodi dell’anno. In questa Regione troviamo zone dove gli immobili costano davvero poco.

Come Marina di Lesina, la località balneare del Comune di Lesina, in provincia di Foggia. Marina di Lesina è un piccolo borgo nato negli anni ’60 e diventato oggi una località turistica molto frequentata. Si trova all’interno del Parco Nazionale del Gargano, in un contesto naturalistico invidiabile. I fondali bassi e digradanti la rendono perfetta per le famiglie con bambini e per praticare sport da spiaggia. Durante la stagione estiva ha una vivace vita notturna. È raggiungibile in aereo facendo scalo all’aeroporto di Foggia.

Qualche esempio

A Marina di Lesina l’offerta è ampia. È questa la località balneare nella quale trovare diversi immobili anche nella fascia di prezzo che va da 30.000 € a 50.000 €. Facciamo qualche esempio. Sul sito di compravendita immobiliare Immobiliare.it* è in vendita un bilocale a 30.000 €. Si tratta di un piccolo attico di 45 mq con veranda, terrazzo e posto auto, concepito come casa vacanza. È, infatti, privo di riscaldamento e di ascensore pur essendo posto al terzo piano, ma è in buono stato e già arredato.

Sullo stesso sito troviamo un bilocale a 100 m dal mare in vendita a 45.000 €. Dispone di due verande e di un box auto ed è già arredato. Con 51.000 € si può acquistare un trilocale di 65 mq vicinissimo alla spiaggia. È in vendita su Idealista.it*.

(*n.d.r. Eventuali altre informazioni si possono trovare sui siti indicati. Proiezionidiborsa riporta a titolo gratuito la notizia non conoscendo né i dettagli né la veridicità dell’informazione).