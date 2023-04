In questa splendida località turistica si può comprare casa a due passi dalla spiaggia anche a meno di 45.000 €

Siamo alla ricerca di una casetta a due passi dalla spiaggia in cui godere del mare in assoluta libertà? Magari non solo in piena estate ma in ogni momento dell’anno? L’Italia ha migliaia di km di costa e trovare delle zone in cui non spendere cifre esorbitanti non è poi così difficile. Bisogna solo avere la pazienza di cercare.

La bellezza del Belpaese a volte ci stupisce e ci sorprende. Spesso sono i turisti stranieri a ricordarcelo, innamorandosi di borghi e luoghi che noi italiani abbiamo ignorato per anni. Salvo poi scoprire che sono proprio belli e chiedendoci come mai non ce ne siamo accorti. Questa volta ci pensa Preply a stilare una top ten di località fantastiche.

La classifica di Preply

Alcune volte a frenarci nell’acquisto di una casa è il non sapere molto del luogo e del livello di accoglienza. In fondo si tratta di una spesa importante e avere qualche informazione in più può aiutarci a scegliere meglio. Preply può darci indicazioni importanti. È una piattaforma per l’apprendimento delle lingue straniere che ha stilato una classifica delle città più apprezzate dai visitatori, analizzando le recensioni rilasciate online.

Non ha preso in considerazione il numero complessivo dei dati forniti, ma solo le valutazioni positive. È emerso un quadro molto interessante in cui compaiono molte città d’arte, come Venezia o Roma, ma anche località più piccole come Olbia o Matera. A conquistare il decimo posto nella classifica c’è Lecce, nel cuore del Salento.

Nel cuore del Salento

Lecce è una città d’arte che si trova a 10 km dalla costa salentina. Muoversi in questa splendida località turistica è un’esperienza straordinaria. Il modo migliore per conoscerla è camminare senza una meta precisa con gli occhi rivolti in alto per ammirare le meravigliose testimonianze del barocco leccese. Mille riccioli e ricami stampati sulla pietra di un bianco accecante quando è illuminata dal sole.

Come nella Basilica di Santa Croce ma anche in piazze, cortili e palazzi. L’estate è allietata da musica e spettacoli sotto le stelle. Lecce non ha un proprio aeroporto ma si appoggia a quello di Brindisi, che dista circa 50 km. Se vogliamo una casa sulla spiaggia dobbiamo però spostarci lungo la marina di Lecce, a pochi km dalla città.

Comprare casa in questa splendida località turistica

Lungo la costa adriatica, a pochi passi dalla spiaggia, ci sono in vendita dei piccoli appartamenti che si possono acquistare anche a meno di 45.000 €. Riportiamo qualche esempio. A San Cataldo, a 12 km da Lecce, è in vendita un bilocale a 45.000 €. È posto all’interno di un villaggio turistico immerso nella pineta che dista dal mare circa 600 m. (si può trovare l’annuncio su Immobiliare.it*).

A Frigole, a 13 km da Lecce, è in vendita allo stesso prezzo un bilocale di 54 mq posto all’interno di un residence. È dotato di aria condizionata ed è situato in un complesso turistico che dispone di piscine e servizi (possiamo trovare questo annuncio su Idealista.it*). Un po’ più a Nord, a Torre Rinalda, a 15 km da Lecce, si può acquistare per 28.000 € un bilocale di 30 mq in buono stato. Oppure un bilocale fronte mare a 40.000 € con box auto. O, ancora, con le stesse caratteristiche, un trilocale a 45.000 €. (queste ultime offerte si trovano su Immobiliare.it*).

(*n.d.r. si potranno trovare tutte le altre eventuali direttamente sui siti immobiliari indicati. Proiezionidiborsa non risponde in nessun modo della veridicità e dei dettagli di quanto da loro riportato, ma indica soltanto a titolo gratuito l’informazione)