Avere un cane è un dono per tutta la famiglia. Questi animali sono capaci di dare compagnia ma anche grandi insegnamenti. Inoltre, ci sono studi che affermano che il sistema immunitario dei bambini è più forte quando crescono con un cane o un gatto. Ma non basta scegliere il primo animaletto che capita e portarlo a casa.

In passato abbiamo trattato di come scegliere l’animale più adatto per i bambini. In un discorso più ampio, si è trattato di specie molto diverse tra loro come conigli, cavie, gatti e cani. Nell’articolo di oggi, però, ci si vuole soffermare proprio sul miglior amico dell’uomo per antonomasia.

Sappiamo che, nel tempo, l’essere umano ha selezionato varie razze in base alle necessità ma anche a caratteristiche psicofisiche. Questo è il motivo per cui prima di prendere un cucciolo bisognerebbe valutare il proprio stile di vita. Chi ha una famiglia con bambini, per esempio, dovrebbe informarsi su quali razze siano ritenute più idonee a questa condizione.

Ma oltre a Labrador, Golden Retriever e Barboncino, pochi conoscono queste 2 sorprendenti razze di cane ipoallergeniche docili e perfette per la famiglia. Questa selezione è pensata perché purtroppo molti bambini oggigiorno soffrono di varie forme di allergia. In più, i genitori cercano spesso cani che perdano poco pelo.

La prima razza è molto speciale e proviene dal Portogallo. Precisamente, deve i suoi natali all’oceano e alla regione dell’Algarve. Stiamo parlando del Cão de água. Dal nome si può immediatamente capire che questo cane ha una passione smisurata per l’acqua.

Classificato come cane da riporto e cerca in acqua, il Cão de água ha un pelo riccio molto fitto. Tuttavia è stato selezionato affinché non perda il mantello, che è ipoallergenico. Infatti, diventato famoso per essere un cane scelto da Obama, è considerato uno dei cani migliori per chi soffre di allergie.

Continuiamo dicendo che il Cão de água ha un carattere meraviglioso. Tollerante con i bambini, si affeziona enormemente a tutti i membri della famiglia. Inoltre non soffre, di solito, di particolari patologie, ma ha bisogno di tanto movimento per mantenersi in forma.

La seconda razza non è ancora stata riconosciuta dall’ENCI italiano. Nasce dall’incrocio di labrador e barbone e si chiama Labradoodle. Proprio perché non si è ancora affermato uno standard di razza preciso, questo cane è davvero una sorpresa.

Caratterialmente, però, ha preso le parti migliori delle due razze. È affettuoso, giocherellone e ama la natura. Anche per lui il movimento è fondamentale, così come fare attività insieme al padrone. Per quanto riguarda il pelo, solitamente è lungo, morbido o riccioluto. In moltissimi casi il mantello è simile a quello del barbone e quindi è ipoallergenico.

