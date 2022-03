Per avere una casa bella e in ordine è necessario non trascurare l’attenzione verso il pavimento. Questa superficie rispecchia spesso lo stato di salute e cura che riserviamo alla nostra abitazione. Inoltre, le sue condizioni possono incidere fortemente sulla percezione che hanno gli ospiti di come ci occupiamo delle faccende domestiche.

Non tutti i pavimenti sono uguali. Da quelli in marmo fino al cotto, ognuno ha bisogno di un trattamento adeguato. Ma se c’è un materiale che dobbiamo monitorare attentamente e pulire con costanza, questo è il legno.

Il parquet è conosciuto certamente per la sua eleganza e l’aspetto un po’ rustico che dona alla casa. È altrettanto vero, però, che è estremamente delicato per vari motivi. Infatti, si sporca e si riempie di polvere molto facilmente. Inoltre, se trascurato tende a gonfiarsi, peggiorando decisamente l’estetica della stanza.

Per questo motivo, molti si dannano, ma per lavare il pavimento in legno un sistema migliore degli altri c’è e lo mostreremo di seguito.

No a candeggina e solventi aggressivi

Le caratteristiche del parquet fanno sì che non si possa trattare come un pavimento qualsiasi. Consigliamo assolutamente di evitare l’uso di prodotti come la candeggina, che più che pulirlo rischiano di rovinarlo. In generale, sarebbe bene tenere la nostra superficie in legno lontana da qualsiasi soluzione aggressiva e alcolica.

Facciamo attenzione anche agli strumenti impiegati per sfregare e strofinare. Mettiamo da parte il bastone dentato, che potrebbe causare graffi, e pure il vaporetto. L’azione di quest’ultimo, infatti, genera eccessiva umidità, che potrebbe compromettere inesorabilmente l’estetica del legno.

Molti si dannano, ma per lavare il pavimento in parquet senza lasciare aloni e graffi irreparabili il metodo giusto è questo

Ora che sappiamo quello che non dovremmo fare, è il momento di capire come agire per ridare lucentezza al parquet. In linea di massima ci servirà un panno in cotone, uno straccio delicato e un secchio d’acqua tiepida.

Prima di agire assicuriamoci di aver tolto le tracce di polvere depositatasi sulla superficie. Questa operazione sarebbe da ripetere ogni giorno. Fatto questo, iniziamo inumidendo appena lo straccetto e lo passiamo delicatamente su tutto il legno.

Continuiamo il procedimento con il solo ausilio dell’acqua, che non dovrà mai essere troppo calda. Una volta terminata la pulizia generale, potremo dare una bella lucidata con il panno in cotone, rigorosamente asciutto.

Per mantenere in buono stato il parquet si consiglierebbe di effettuare la pulizia almeno settimanalmente. Ricordiamoci che il metodo potrebbe variare in base al tipo di trattamento subito dal legno. Il parquet verniciato è più resistente all’acqua, per cui potremmo azzardare inumidendo maggiormente lo straccetto. Quello oliato, invece, offre una migliore garanzia contro le graffiature.

Lettura consigliata

Come pulire il pavimento e far brillare le piastrelle con questo trucchetto economico che profuma dolcemente anche la casa