È questa la lunghezza giusta per le nostre unghie, ma attenzione al Coronavirus

Lo sono anche per gli uomini, ma le unghie della mano rappresentano soprattutto il biglietto da visita di noi donne. Non a caso, facciamo molta attenzione alle unghie delle altre. E, spesso, commentiamo con le amiche, criticando chi le trascura e non le cura come si dovrebbe.

Ci preoccupiamo, magari, del colore di moda delle unghie dell’autunno e inverno 2022, ovvero marrone, verde e beige. Però, trascuriamo certe patologie di cui soffriamo e che potrebbero incidere sulla lunghezza delle unghie.

Qual è la lunghezza giusta delle unghie non tutte le donne lo sanno

Anche le unghie hanno un loro galateo che andrebbe rispettato. Certo, siamo nate libere e ognuna di noi può fare come vuole. Però, se volessimo rispettare le regole, ci sarebbero alcuni accorgimenti che andrebbero fatti. Ad esempio, sapere qual è la lunghezza giusta per le unghie.

La risposta al quesito di cui sopra è che le unghie devono avere tutte la stessa lunghezza. Cosa significa? Che se, per malaugurato caso, dovesse spezzarsene una, automaticamente dovremmo livellare anche le altre alla stessa lunghezza.

Quale forma allunga la nostra mano

È questa la lunghezza giusta per le nostre unghie e che vale come regola generale. Perché, in realtà, non esiste una misura precisa standard.

Ognuna di noi avrà la lunghezza che preferisce, ma facendo attenzione che tutte e 10 le unghie siano lunghe uguali. Che poi, in molti casi, la lunghezza vera e propria dipende anche dalla forma della nostra mano.

Ad esempio, per allungare la mano dovremmo fare delle unghie mandorla, ovvero una sorta di forma ovale, ma leggermente allungata. In questo modo, se avessimo dita corte o mani poco affusolate potremmo dare l’idea ottica una mano più allungata.

Con il virus che, nonostante tutti gli accorgimenti, continua a girare, però, qual è la lunghezza giusta per le unghie della nostra mano? Ebbene, la risposta è che dovrebbero essere corte. Così da evitare che i virioni che si nascondono sotto le unghie, possano sopravvivere. Esteticamente non paga, ma dal punto di vista della salute e benessere, invece, sì. Starà a noi scegliere quello che riteniamo sia il male minore.