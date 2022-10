Fine settimana da brividi per i Pesci, con Acquario in continua ripresa

Si chiama anticiclone Monster e invaderà l’Europa nelle prossime ore portando caldo un po’ ovunque. Un ritorno prepotente d’estate, dopo settimane in cui le temperature sono state più primaverili che autunnali.

Sembra incredibile, ma l’autunno tipico di un tempo, fatto di piogge fitte, umidità e colori stupendi, in questo 2022 si è visto pochissimo. Se non fosse per i raccolti abbondanti di castagne, potremmo davvero dire che non è esistito, almeno per il momento.

Questi ultimi giorni di ottobre ci porteranno al primo ponte dopo l’estate. Quello dedicato a Halloween e alla festa di Ognissanti. Tradizione pagana e cristiana che si mescolano insieme per qualche giorno di relax per molti.

Vediamo quello che proporrà lo zodiaco, con alcuni segni che vivranno davvero un fine settimana da ricordare. Mentre altri, al contrario, saranno protagonisti in negativo.

I Pesci sono i prediletti dalle stelle fino a inizio novembre. In particolare, saranno ottime le notizie riguardanti il fronte lavorativo. Qualche soldo in tasca in più non mancherà, oltre a una probabile notizia positiva che potrebbe dare i suoi effetti nel prossimo mese.

Se anche saranno chiamati a qualche ora di lavoro durante il ponte, i Pesci le vivranno con il sorriso, perché saranno foriere e produttive. Per il relax in famiglia ci sarà la domenica, ideale per ricaricarsi al meglio.

Fine settimana da brividi per i Pesci ma anche per Acquario e Toro

Acquario, intanto, si continuerà a godere questo ottobre di rinascita, dopo un’estate davvero complicata. Per i nati dal 21 gennaio al 19 febbraio, ci saranno buone notizie in ogni ambito. A partire da quello professionale, con una crescita di guadagni improvvisa, per arrivare a quello relazionale, con il partner che regalerà loro diverse soddisfazioni. Per concludere con un Ponte di Ognissanti in cui poter lasciare libero spazio alla creatività, come da tratto distintivo di questo segno d’aria.

Notizie positive in discreta quantità anche per il Toro. Per i nati dal 21 aprile al 20 maggio saranno le relazioni a rendere splendidi i prossimi giorni. Sia in campo amicale che in amore, infatti, giungeranno notizie molto positive. I single, poi, potranno fare piacevoli incontri in una delle tante feste notturne previste per il 31 ottobre. Non ci saranno, dunque, scherzi, ma solo tante dolcezze.

Weekend nero per Capricorno e grigio per l’Ariete

Le dolenti note arriveranno per due segni che stanno vivendo momenti contrastanti. Per l’Ariete, dopo un’estate al top, ricca di positività, l’autunno ha fatto segnare una quasi inevitabile inversione di rotta. Nulla di clamoroso, ma alcuni piccoli scricchiolii nelle sicurezze di qualche settimana fa. Rapporti un po’ meno intensi, qualche fraintendimento, nessuna rottura, ma la comparsa di prime crepe. Non è detto che poi portino a spaccature, ma, di sicuro, nel weekend bisognerà essere abili a non alimentare ulteriori tensioni.

Il segno più in difficoltà di questi ultimi giorni di ottobre sarà il Capricorno. I nati dal 22 dicembre al 20 gennaio, infatti, non stanno vivendo un bel periodo. Marte retrogrado dal 30 ottobre, poi, creerà ulteriori difficoltà, soprattutto nelle relazioni. Ci vorrà pazienza, unita a una buona dose di calma, per non farsi influenzare troppo dalle negatività.

Abbiamo visto, quindi, come sarà un fine settimana da brividi per i Pesci. Con Acquario e Toro che godranno di un buonissimo weekend, al contrario di Ariete e Capricorno.