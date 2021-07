La Grecia è famosa in tutto il Mondo per le sue isole dalle spiagge dorate e le bianchissime cittadine tradizionali. Eppure non tutti sanno che anche la parte continentale di questa vicina Nazione nasconde dei piccoli tesori tutti da scoprire.

Infatti, è questa la Grecia poco visitata ma assolutamente interessante da scoprire durante questa estate. Scopriamo subito a quali posti ci riferiamo.

L’angolo della Grecia poco visitato ma che custodisce piccoli tesori tutti da scoprire

Nella parte Meridionale della Grecia si nasconde un piccolo angolo tranquillo intriso di storia e tradizione che non tanti turisti conoscono e visitano. Parliamo del Peloponneso, zona geografica dalla storia antichissima costellata di centri archeologici e piccole città affacciate sul mare tutte da scoprire.

Risulta imperdibile per gli amanti della storia una visita ai resti archeologici dell’antichissima Sparta. Qui sarà veramente difficile non rimanere colpiti dall’atmosfera austera di questo luogo famosissimo nell’antichità e non solo.

Poco distante da Sparta sarà inoltre possibile scoprire i resti di Mistra, antica città medievale dalle fortissime influenze bizantine dichiarata Patrimonio UNESCO dell’Umanità nel 1989. Ulteriori approfondimenti qui.

Paradisi imperdibili

Gli amanti delle spiagge e delle allegre città di mare non dovrebbero invece perdersi una visita all’allegra Nauplia. Questa piccola città affacciata sul Golfo di Argo stupisce infatti per il suo centro ricco di piccoli negozietti e locali.

Imperdibile, inoltre, una visita alla fortezza di Palamidi, rocca di origine veneziana che domina la città. Meglio prepararsi però: per visitare questo antico castello sarà necessario affrontare più di 900 gradini.

Infine, merita sicuramente una visita la città di Monemvasia, suggestivo centro medievale attorniato dal mare. Qui sarà facile perdersi tra le antiche vie della città, gustando il vino tipico di questa zona: la Malvasia.

