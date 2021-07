L’estate è la stagione preferita da molti. Il sole, il mare, i capelli chiari e l’abbronzatura rendono tutti più felici e rilassati. O quasi. Il sudore, i cattivi odori, le vesciche ai piedi e le irritazioni sono l’altra faccia dell’estate a cui non si vuole mai pensare.

Quali sono le soluzioni ai problemi estivi più comuni? Scopriamolo insieme.

Gli incredibili trucchetti estivi e anti sudore per indossare qualsiasi cosa in estate

Iniziamo dal basso. È vero che le scarpe aperte sono, per alcuni versi, molto più semplici da indossare, ma non sono per nulla prive di insidie. Esistono, inoltre, alcuni piccoli rimedi in grado di rendere più sopportabili anche le scarpe chiuse nonostante il caldo.

I proteggi-talloni proteggono dallo sfregamento della scarpa con la parte superiore del tallone. In questo modo, si prevengono fastidiose vesciche e brutte bolle. Sono sottili, riutilizzabili ed è bene prenderli della misura giusta, né più piccoli, né più grandi.

Conoscere il salva-dita cambierà per sempre la vita di molte donne. Tante, infatti, hanno disertato i tacchi alti per via delle punte troppo strette. Che dire poi delle ultime due dita: un dolore che difficilmente si dimentica. Per ovviare a questi fastidi per la forma della punta del tacco o perché si hanno le unghia un po’ più lunghe, si potrà usare il salva-dita, da tagliare e modellare sulla lunghezza delle proprie dita.

Addio ai cattivi odori e alle macchie

Anche i cattivi odori possono essere causa di forte imbarazzo. Nel caso in cui si suda molto, si potranno usare delle polveri anti odore per mantenere il piede più fresco. Per dire addio ai fastidiosi segni del sudore e alla sensazione di bagnato in altre parti del corpo, come ad esempio sotto il seno, la soluzione sono le bande elastiche. Esistono anche quelle lavabili e in bambù.

Alzi la mano chi non ha mai provato l’antico trucchetto dei fazzoletti sotto le ascelle per evitare lo spiacevole inconveniente degli aloni. In realtà, esistono tantissime varietà di assorbenti per le ascelle. Alcune sono addirittura lavabili, riutilizzabili e si misurano come un vero e proprio reggiseno.

Infine, per evitare fastidiose irritazioni all’altezza delle cosce, c’è un incredibile rimedio alla portata di tutte. Le fasce elastiche esistono anche per questa delicata zona del corpo. Sono leggere, di qualsiasi colore e comode da indossare. Ci si potrà concedere il lusso di indossare un abito corto o una gonna senza spiacevoli dermatiti.

Ecco quali sono gli incredibili trucchetti estivi e anti sudore per indossare qualsiasi cosa in estate.

Approfondimento

Per scoprire come realizzare un fantastico trucco resistente sudore cliccare qui.