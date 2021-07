Il colesterolo è un grasso molto importante per il nostro corpo. Viene prodotto dal nostro organismo e contribuisce a mantenere integre le cellule. Non solo: viene introdotto anche attraverso la dieta e, se assunto in eccesso, può essere veramente rischioso.

Quindi, quali cibi mangiare ma, soprattutto, quali evitare quando si ha il colesterolo alto? Vediamoli insieme.

Attenzione a questi cibi comuni e insidiosi se vogliamo abbassare il colesterolo

Per mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo è consigliabile evitare l’assunzione di alcuni alimenti. Nello specifico, bisogna evitare cibi che contengano acidi saturi, colesterolo, zuccheri semplici, acidi grassi trans e il sale.

Passiamo ora al dunque. È sconsigliato il consumo di carni rosse e grasse, preferibili invece le carni bianche. Tanti cari saluti a salame, mortadella e a qualsiasi carne in cui sia evidente il grasso. Stesso discorso anche per la selvaggina. Se si è amanti del pollo o del tacchino, occorre un’importante precisazione. È carne bianca, ma nel pollo allo spiedo la pelle va assolutamente scartata.

Utilizzare qualche piccolo trucchetto per rendere le pietanze più saporite evitando il sale. Via libera a spezie o erbe aromatiche con moderazione. No a salse come il ketchup, salsa di soia, senape e simili.

Come cambiare il proprio stile di vita a tavola e cosa scegliere

Ridurre il colesterolo e tenerlo sotto controllo significa cambiare le proprie abitudini alimentari. Oltre a quelle già scritte sopra, esistono altri cibi da tenere lontano dalla propria tavola. Evitare i prodotti sott’aceto e tutti i grassi solidi. Ad esempio, strutto, burro, lardo, margarine. Evitare anche olio di cocco, olio di semi di girasole e olio di semi di soia. No agli alimenti ipercalorici, a dolci e bevande zuccherate. Anche gli alcolici non sono esenti dalla lista. È preferibile sostituire ai formaggi e ai latticini grassi la ricotta o i formaggi a basso contenuto di grassi.

Tra i cibi che si possono mangiare, invece, ci sono tante valide alternative. Si ha tanta possibilità di scelta con carni bianche e verdure. Scegliere, ad esempio, carote, broccoli e cavolfiori, broccoli, asparagi, piselli freschi e spinaci. Si possono condire con dell’olio d’oliva. Il pesce è un ottimo alleato per abbassare i livelli di colesterolo, anche i legumi sono ammessi.

D’aiuto, infine, anche mandorle, noci e pistacchi.

Ecco spiegato perché fare attenzione a questi cibi comuni e insidiosi se vogliamo abbassare il colesterolo e quali sono i cibi giusti da gustare.

