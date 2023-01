Pioggia di assunzioni con Trenitalia per diplomati e laureati, c’è poco tempo per candidarsi. Ecco come fare

Cerchi lavoro? Ecco le nuove opportunità di occupazione previste delle Ferrovie dello Stato. 40.000 assunzioni in tutta Italia. Ecco dove e come partecipare.

Il mondo del lavoro comincia a muovere i suoi passi anche nel 2023. Dopo lo stop forzato causato dalla pandemia, le assunzioni sembrano ripartire in molti settori. Dopo gli ultimi annunci, raccolti tra il nord e il sud Italia e i migliori posti per lavorare come nomade digitale, ecco una copiosa pioggia di assunzioni con Trenitalia.

Difatti, sono in scadenza gli ultimi bandi di concorso (in ordine cronologico) pubblicati dalle Ferrovie dello Stato per il 2023. L’assunzione di nuovo personale, da dover aggiungere all’attuale organico, ha lo scopo di aumentare le competenze per la digitalizzazione, la gestione dell’ambiente, l’ingegneria delle infrastrutture e la comprensione dei rischi climatici e creare una società più strutturata e al passo con i tempi. Il piano messo in campo dalle Ferrovie dello Stato prevede notevoli investimenti economici e occupazionali. Si prevedono ben 40.000 nuove assunzioni. Scopriamo, nel dettaglio, le figure professionali richieste al momento.

Pioggia di assunzioni con Trenitalia: ecco le figure richieste e la tipologia di contratto

A seconda delle figure professionali per le quali ci si candida, le assunzioni avranno carattere di contratto a tempo indeterminato, oppure contratto di apprendistato.

Invece, le figure professionali più richieste sono: i macchinisti, capi stazione, tecnici e operatori per la manutenzione di rotabili e infrastrutture. A seguire, anche diverse figure che svolgono mansioni tecniche e operative.

Alcune delle posizioni aperte al momento

Ingegnere Di Manutenzione Junior, con sede di lavoro a Firenze. I requisiti richiesti sono: laurea magistrale in Ingegneria Elettrica e Elettronica conseguita negli ultimi tre anni. Questo annuncio scade il 30 gennaio 2023.

Ingegneri Gestionali Ed Ingegneri Informatici, con sede di lavoro a Verona. I requisiti richiesti sono: laurea triennale o magistrale in Ingegneria (preferenziale in Gestionale e Informatica) e disponibilità a trasferimenti e trasferte. In questo caso, ci si potrà candidare fino al 31 gennaio 2023.

Project Planner Assistant, con sede di lavoro a Cagliari. Requisiti richiesti: laureandi entro marzo 2023 e laureati negli ultimi 3 anni in Ingegneria gestionale.

Anche in questo caso le candidature scadono il 31 gennaio 2023.

Assistente Lavori Tecnologico, con sede di lavoro a Cagliari. I requisiti richiesti sono: laureandi entro marzo 2023 e laureati negli ultimi 3 anni in Ingegneria Elettrica, Elettronica, Telecomunicazioni, energetica, meccanica, automazione ed aerospaziale, informatica, idraulica. Le candidature scadono il 31 gennaio 2023.

Le Ferrovie dello Stato cercano anche altre figure professionali

Ingegneri Elettrici Neolaureati con sede di lavoro a Roma. Si richiede di essere laureandi entro dicembre 2022 e marzo 2023 e laureati negli ultimi 3 anni in ingegneria elettrica. Candidature: entro il 31 gennaio 2023.

con sede di lavoro a Roma. Si richiede di essere laureandi entro dicembre 2022 e marzo 2023 e laureati negli ultimi 3 anni in ingegneria elettrica. Candidature: entro il 31 gennaio 2023. Addetto Affari Legali, con sede a Roma.

Requisiti: laurea in Scienze dei Servizi Giuridici o Giurisprudenza e comprovata esperienza nel ruolo o in ruoli analoghi. Richiesta conoscenza normativa privacy e inglese. Le candidature scadono l’01 febbraio 2023.