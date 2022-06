I primi caldi stagionali si stanno facendo sentire in maniera particolarmente prepotente e la nostra fantasia incomincia a vagare e a pensare alle vacanze. Per fortuna però per trascorrere una magnifica estate non c’è bisogno di andare tanto lontano. In Italia infatti ci sono dei meravigliosi mari limpidi e dei litorali incontaminati. Anzi, c’è anche chi dice che proprio nel nostro profondo Sud ci sia il paradiso marittimo più suggestivo dell’intero globo. Infatti è proprio in Italia la spiaggia più bella del Mondo nella classifica dell’anno in corso, stando agli esperti specializzati in viaggi. Scopriamo insieme qual è e come possiamo raggiungerla.

Le varie classifiche e i prestigiosi premi vinti dal Bel Paese

Prima vediamo un po’ come scegliere le località perfette per la balneazione. Uno strumento molto utile per questo scopo sono le classifiche, spesso emesse da enti autorevoli o da giornali competenti in materia. Abbiamo già visto l’elenco italiano delle Bandiere Blu, riconoscimento annuale dato alle località che presentano le acque più limpide. Oltre a questo ce n’è anche uno emesso dall’Unione Europea stessa che promuove il turismo, elencando le meraviglie presenti all’interno di ogni suo stato membro. Ci sono però anche i pareri di autorevoli giornali e riviste online.

È proprio in Italia la spiaggia più bella del Mondo che non ha nulla da invidiare al mare blu e alle spiagge di paradisi lontani

Secondo il sito specializzato in viaggi Travel365 la spiaggia più bella del Mondo per l’anno 2022 sarebbe quella dei Conigli, situata nell’isola di Lampedusa. Il suo nome è probabilmente dovuto alla presenza in passato di una colonia di questi roditori, ma la vera origine di questo particolare toponimo non risulta ancora del tutto certa. La piccola baia è circondata da un mare dai colori spettacolari e da una sabbia chiara e fine. Le sue acque sono talmente pulite da essere uno dei principali luoghi di deposizione delle uova per le tartarughe Caretta Caretta. Allo stesso modo si possono anche trovare delle nidificazioni del gabbiano reale. Anche per questo la zona è parte della Riserva Naturale Orientata Isola di Lampedusa, di cui fa parte anche la vicina Linosa.

Come arrivare

Per raggiungere Lampedusa ora sono presenti parecchi voli low cost da molti capoluoghi italiani. In alternativa per arrivarci si può prendere il traghetto da Porto Empedocle o da Agrigento.

Lettura consigliata

Premiate come migliori spiagge italiane del 2022 dall’Unione Europea, queste località mozzafiato conquistano cuori per il mare pulitissimo