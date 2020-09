Hai le gengive sensibili e odi il filo interdentale? Paura del dentista? Forse potrebbe esistere una soluzione adatta a te. Hai qualche dubbio sul fatto che è possibile lavare i denti in una sola mossa? Scopri lo spazzolino ultrasonico.

Lavare i denti non è mai stato così facile

Dall’uscita dello spazzolino elettrico non sembra siano state introdotte molte innovazioni capaci di rivoluzionare il modo in cui laviamo i denti. Possibile che la scienza non abbia trovato un modo più efficiente per la pulizia dei denti? A quanto pare l’ha fatto. E lavare i denti non potrebbe essere più facile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, rinforza il tuo sistema immunitario - 50% di sconto Scopri di più

È possibile lavare i denti in una sola mossa? Scopri lo spazzolino ultrasonico

È stato inventato da una start-up in Liechtenstein. Lo spazzolino è composto da un pezzo unico in grado di pulire contemporaneamente (e automaticamente) i denti dell’arcata superiore e di quella inferiore. È a forma di U e, coprendo l’intera superficie dentale, pulisce in un solo momento sia denti che gengive. Grazie alla tecnologia ultrasonica, lo spazzolino produce 5000 vibrazioni al minuto.

Il prodotto ha anche una funzione sbiancamento che dura cinque minuti e consente di ottenere denti più bianchi e luminosi.

Funziona davvero?

Studi sull’efficacia della spazzolatura manuale rispetto alla spazzolatura ad ultrasuoni hanno dimostrato che gli spazzolini elettronici/ultrasonici rimuovono più placca rispetto ai normali spazzolini manuali. Una revisione degli studi ha mostrato che utilizzando uno spazzolino da denti elettronico le placche sono diminuite del 21% dopo appena tre mesi di utilizzo.

Pro e contro

Sono più facili da usare per i bambini e per le persone che hanno mobilità ridotta e rimuovono più placca e batteri rispetto agli spazzolini manuali. Tuttavia, gli spazzolini ad ultrasuoni sono più costosi, possono essere difficili da trasportare e possono danneggiare lo smalto. È meglio consultare il proprio dentista per decidere quale opzione è la migliore per la nostra salute orale generale.