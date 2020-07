Il tuo sorriso non è smagliante e cerchi rimedi naturali per sbiancare i denti? È bene avere le idee chiare su come si sbiancano i denti e quali sono i miglior rimedi naturali. Quando si tratta di sbiancare secondo Madre Natura, ricordate che una buona parte dei problemi si risolve con la prevenzione.

Infatti, alcune bevande come il caffè e il tè contribuiscono a formare macchie. E non dimentichiamoci dei danni provocati dalle sigarette. Perciò tra una visita di controllo e l’altra, possiamo ricorrere ad efficaci tecniche casalinghe. In questo articolo vi sveleremo 5 trucchi per sbiancare i denti senza rovinare lo smalto.

Risolvere il problema con la prevenzione

È fondamentale pulire i denti dopo ogni pasto. Non vi costerà troppa fatica perciò fatelo ogni volta dopo aver mangiato. Se vi pulite i denti regolarmente è meno probabile che vi ritroviate con i denti macchiati. È consigliato anche l’uso del filo interdentario, ma solo una volta al giorno. Inoltre, sciacquate sempre perché l’acqua fa bene anche al colore e alla luminosità.

Utilizzare uno spazzolino elettrico vi aiuterà ad eliminare più placca. Anche gli sciacqui orali ad azione antibatterica, come il collutorio, riducono la placca.

Ecco i 5 trucchi per sbiancare i denti senza rovinare lo smalto

Il primo rimedio del tutto naturale consiste nel bere un sorso d’acqua dopo una tazzina di caffè o dopo un bicchiere di vino rosso. Può sembrare banale ma è un metodo che vi darà ottimi risultati nel tempo. Per dare colore e lucentezza ai denti provate a fare lavaggi con l’aceto di mele.

Ovviamente un prezioso alleato contro le macchie è il limone. La scorza di limone, sfregata sui denti, ha un potere sbiancante. Lo sapevate che il bicarbonato di sodio è l’ingrediente principale della maggior parte dei dentifrici. Spazzolando delicatamente i denti con una miscela di bicarbonato di sodio e acqua ossigenata si ottiene un effetto sbiancante. Anche il carbone vegetale è ottimo per cancellare le macchie più ostinate, ma state attenti a non graffiare i denti.