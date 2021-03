L’uomo con la barba ormai è diventato un trend. Proprio per questo la cura della barba è diventato un must per gli uomini. Anche se portata lunga bisogna prestare molti piccoli accorgimenti e trattarla nel modo giusto. L’uso del rasoio rimane comunque, soprattutto per delineare i contorni e pulire il collo. Perdurano però anche gli uomini che per necessità o per gusto personale mantengono il viso pulito. In tutti questi casi comunque si fa uso di schiume o gel da barba per la rasatura. Ma se una mattina ci accorgiamo che è finita la schiuma da barba? La soluzione è in un ingrediente che tutti abbiamo in cucina.

L’importanza della schiuma

Che si tratti di schiuma o di gel lo scopo di questi prodotti è lo stesso. Preparare la pelle alla rasatura nutrendola ed ammorbidendola. Inoltre sono fondamentali per la lubrificazione che aiuta il passaggio del rasoio. Se venissero a mancare questi effetti il risultato sarebbe molto fastidioso. La pelle non preparata sarebbe secca e ruvida. La lametta non scorrerebbe nel modo giusto e si presenterebbero rossore, irritazioni e ci si potrebbe anche tagliare. Da qui capiamo quanto siano fondamentali questi prodotti.

L’alternativa

Ma se siamo di fretta, dobbiamo assolutamente rasarci ed è finita la schiuma da barba? La soluzione è in un ingrediente che tutti abbiamo in cucina. A salvarci da questa problematica situazione è il semplice olio d’oliva. Grazie proprio al suo contenuto vitaminico e lipidico può nutrire la nostra pelle per prepararla alla rasatura. Inoltre è un perfetto lubrificante naturale per far scorrere nel modo giusto il rasoio. Basta versarne qualche goccia sulle mani. Successivamente applicare sul viso massaggiando per bene. Così da far assorbire correttamente i nutrienti necessari e in seguito passare la lametta senza usare troppa pressione. In questo modo riusciremo ad avere comunque un ottima rasatura senza l’insorgenza di tagli e irritazioni. Ecco che anche in questa situazione di emergenza potremo andare a lavoro o ad un appuntamento con il look giusto.