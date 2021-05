Capita spesso di avere nell’armadio camicie che non usiamo più da ormai molto tempo a cui non sappiamo rinunciare. Sia che ci ricordino dei bei momenti o, semplicemente, perché ci piace molto la fantasia. Così, nonostante occupino spazio, rimangono appese e non vengono utilizzate.

E se esistesse un modo per dare nuovamente vita a questi indumenti?

Da oggi sarà facile riciclare le vecchie camicie che non usiamo più per ottenere fantastici oggetti unici nel loro genere.

Come creare oggetti da indossare

In un articolo precedente abbiamo già avuto modo di conoscere un fantastico riutilizzo di una camicia vintage. infatti, è possibile trasformare la stoffa di una camicia in un fantastico bavaglino per bambini. Basterà soltanto ritagliare la forma del bavaglino e, per renderlo più assorbente, aggiungere una stoffa di spugna che andrà cucina insieme a quella della camicia.

Un modo originale per dare nuova vita alle vecchie camicie consiste nel realizzare un’originale shopping bag. Via libera alla fantasia: si può usare soltanto una camicia oppure unire insieme stoffe differenti e renderla double-face.

Nel caso in cui la vecchia camicia abbia un colletto particolare per la forma o per le applicazioni, sarà divertente renderlo un accessorio glamour. Tagliando solo il colletto sarà, infatti, possibile trasformarlo in un prezioso collarino. Addio alle classiche collane e via libera all’estro creativo.

Dall’originalità alla funzionalità

Le idee per creare oggetti personalizzati utilizzando vecchie camicie possono riguardare anche l’arredamento della propria casa.

Per la loro struttura e la loro consistenza, le camicie sono ideali per essere riciclate come federe per i cuscini del divano. Dopo aver preso le misure dei cuscini che si desidera rivestire si dovranno ritagliare due quadrati dalla stoffa della camicia. Poi basterà cucirle insieme da tre lati. In questo modo, non solo lo stile dell’arredamento potrà essere più originale e personalizzato ma la federa garantirà maggiore freschezza al tatto durante i mesi più caldi.

Se, poi, ciò che vogliamo salvare della vecchia camicia sono le maniche la soluzione è a portata di mano.

Infatti, con le maniche delle camicie è possibile creare degli oggetti unici come dei porta cellulare o dei simpatici porta occhiali. Il tutto utilizzando gli stessi bottoni della camicia per la chiusura. In base alle dimensioni possiamo, infine, provare a cucire un bel portamonete in stoffa.

Ecco perché da oggi sarà facile riciclare le vecchie camicie che non usiamo più per ottenere fantastici oggetti unici nel loro genere