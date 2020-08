In un precedente articolo si è spiegato perché non bisogna buttare l’aglio germogliato. In quest’articolo la redazione di Proiezionidiborsa vi illustrerà invece quando non bisogna mangiare le patate e perché.

Quando non bisogna mangiare le patate e perchè?

La patata è uno degli ortaggi più apprezzati della cucina mediterranea. Non sempre però è bene mangiarla. Ci si riferisce in questo caso alle patate germogliate, cioè a quelle che presentano piccoli germogli di quantità variabile lungo una parte o l’intera superficie. Se in questa fase l’aglio è comunque innocuo e ha anzi maggiori proprietà nutritive, è invece bene non mangiare le patate che si trovano in questo stato. Anche quest’affermazione, però, non è sempre valida.

Perché le patate germogliate sono “tossiche”? E’ possibile porvi rimedio e mangiarle lo stesso?

A mettere a rischio il consumatore è la quantità di solanina contenuta all’interno dei germogli. Questa è però presente anche all’interno delle melanzane, dei pomodori e dei peperoni. In natura consente infatti alle piante di allontanare i parassiti. Se viene ingerita dall’uomo in quantità eccessive può però risultare tossica.

Si parla però di una considerevole quantità di solanina. Un uomo di novanta chili di peso dovrebbe consumare ben un chilo di patate germogliate per subire effetti negativi.

Rimuovere i germogli dal tubero è però un rimedio. Bisogna però pelare la patata abbastanza in profondità, fin quando quelli non saranno che un ricordo. Oltre ai germogli è bene anche togliere eventuali parti verdi del tubero, che contengono a loro volta ingenti quantità di solanina.

Insomma, se non è diventata completamente verde buttare la patata non è altro che un eccesso di cautela. Solo in questo caso è completamente sconsigliato mangiarla!

Come non far germogliare le patate?

Per non far germogliare le patate è bene conservarle in un posto asciutto e lontano dalla luce solare. Inoltre la temperatura della dispensa in cui vengono poste deve essere di otto gradi circa.

Tuttavia per evitare questo fastidioso fenomeno è anche possibile porre le patate assieme ad un paio di mele in una cesta.