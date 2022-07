È ormai chiaro che dopo il 13 luglio, oltre a soldi e soddisfazioni, per questo segno arriveranno emozioni forti che infuocheranno l’estate

Con l’estate, per tanti si apre una nuova stagione piena di attese, di nuovi incontri e di piacevoli ritrovi. Sono in tanti a chiedersi cosa riserva il cielo stellato di luglio. C’è chi attende l’amore, di coronare il proprio sogno, di trovare un lavoro o un avanzamento di carriera.

Anche per gli scettici, talvolta sapere che il proprio segno zodiacale sarà tra i fortunati dello zodiaco può portare sensazioni positive. Così come sapere che il nostro segno zodiacale è uno dei più intelligenti provoca una nota d’orgoglio! Insomma, che ci si creda o meno, l’oroscopo è una lettura gradita da tanti e soprattutto nei pomeriggi d’estate sotto l’ombrellone.

Se l’estate porterà soldi e sorprese a Cancro, Leone e Pesci, è ormai chiaro che dopo il 13 luglio arriveranno emozioni per altri 2 segni. Ciò grazie agli influssi della Luna piena del 13 luglio in Capricorno. Pertanto, arriveranno emozioni forti che renderanno l’estate ricca di passioni e stravolgimenti proprio per questo segno zodiacale, il Capricorno e soprattutto in campo amoroso. Che l’estate sia il periodo dell’amore e delle passioni travolgenti è risaputo soprattutto per chi è alla ricerca dell’altra metà della mela.

A perdere la testa quest’estate sarà proprio un segno rigido e introverso come il Capricorno. Grazie all’influsso della Luna piena del 13 luglio proprio nel suo segno. Il fenomeno della Luna da sempre è oggetto di miti e leggende e sembrerebbe influenzare e condizionare le azioni di tutti gli esseri viventi. Da questa data, pertanto, il Capricorno potrà mettere da parte la sua aria malinconica e silenziosa per dare spazio alla passione. Sarà il momento di dare una vera e propria scossa alla sfera affettiva.

Per i single sembrerà arrivata la persona giusta che farà emergere la passione da tempo sopita di questo segno zodiacale, introverso e talvolta troppo razionale. Oltre alla sfera lavorativa che pure sarà ricca di soddisfazioni e di conferme, l’ambito più interessante sarà proprio l’amore. Chi è single avrà voglia di nuovo e di viaggiare e sarà proprio in queste occasioni che si vivranno passioni travolgenti. Per molti, queste potranno trasformarsi in qualcosa di serio e duraturo, basterà solo provarci. Chi è in coppia potrà ritrovare col partner tanta intesa e complicità.

Approfondimento

