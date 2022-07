Sono un’esplosione di freschezza sul palato queste mini tazzine gelato con cioccolato e senza latte o panna

Più si va verso il cuore dell’estate e più il caldo afoso si fa sentire, invitandoci a fare scorta e scorpacciate di gelati.

La ricetta che presenteremo tra poco nasce un po’ da questa situazione così diffusa e ricorrente.

Soprattutto se siamo a casa per l’ora di merenda e non sappiamo come alleviare le fatiche indotte dall’afa.

Ma le tazzine gelato sono anche la conclusione perfetta di un pranzo all’aperto tra amici.

Si presentano benissimo a dir poco, ma bastano 15 minuti e pochissimi ingredienti per prepararle.

Sono un’esplosione di freschezza sul palato e daranno sicuramente una svolta alla merenda estiva di grandi e piccini.

Ancor più facili della torta gelato gusto biscotto, ci sorprenderanno con la loro unicità e il loro gusto.

Un po’ di dolcezza non guasta mai ma, se dovessimo sentirci eventualmente in colpa per le calorie assunte, cerchiamo di rimediare con la scelta degli ingredienti.

Preferiamo, ad esempio, del formaggio cremoso in versione light e magari del cioccolato fondente, meno zuccherato rispetto a quello bianco o al latte.

In sostanza, per realizzare, ad esempio, 6 tazzine ci occorrono:

6 coni gelato;

6 biscotti rotondi;

330 g di cioccolato fuso;

6 biscotti al cioccolato a forma di cuore;

400 g di formaggio cremoso;

60 g di zucchero a velo.

Cominciamo tagliando il cono gelato, prendendo come riferimento qualche centimetro sopra la linea della punta.

Per quanto, invece, riguarda i biscotti a forma di cuore, andranno semplicemente tagliati a metà: diventeranno così i manici delle tazzine.

I biscotti rotondi serviranno, invece, come base d’appoggio per la tazzina, quindi non vanno tagliati.

Lasciamoli interi e facciamo aderire la base del cono tagliato usando del cioccolato precedentemente fuso a bagnomaria.

Dopo aver lasciato riposare in frigorifero per 15 minuti, attacchiamo il manico delle tazzine gelato nello stesso modo.

Non resta ora che preparare il ripieno delle nostre tazzine ed è semplicissimo.

Basterà amalgamare il formaggio cremoso con lo zucchero a velo e con il cioccolato fuso avanzato.

Ne ricaveremo un composto al cioccolato cremosissimo, che farà venire l’acquolina in bocca al primo sguardo.

Lasciamo, poi, in frigorifero fino al momento di portare in tavola oppure prepariamoli quasi al momento per non farli rovinare.

