Non c’è modo migliore per finire un pranzo o una cena con un buon dolce fatto in casa. Tra le più classiche torte casalinghe c’è quella di mele.

Complice il fatto che le mele sono un frutto che si trova tutto l’anno, possiamo fare questa torta quando più preferiamo. Con le mele possiamo preparare torte, crostate, frittelle ma anche dolci e sofficissime brioche.

Oggi invece vogliamo proporre una particolare versione di questa torta che si prepara senza utilizzare il forno. Se vogliamo stupire gli ospiti con una torta di mele diversa dal solito, questa è la ricetta che fa al caso nostro.

Infatti, non serviranno burro e lievito per realizzare questo dolce, ma il risultato sarà comunque una torta davvero morbida ed irresistibile.

Ingredienti

2 mele;

100 g di farina 00;

80 g di cioccolato;

250 ml di latte;

20 ml di olio di semi;

50 g di zucchero;

5 uova;

mezzo cucchiaino di cannella;

zucchero a velo q.b.

Per preparare questa soffice e cremosa torta di mele senza burro né lievito bastano solo una padella e pochissimi minuti

Per preparare questa torta, iniziamo sbucciando le mele. Togliamo il torsolo, i semi e tagliamole a cubetti. Trasferiamoli in una padella antiaderente e facciamoli rosolare con l’olio per qualche minuto.

Nel frattempo, rompiamo le uova in un recipiente separando i tuorli dagli albumi. Montiamo gli albumi a neve e lasciamoli da parte. Prendiamo i tuorli e lavoriamoli con lo zucchero fino a che saranno gonfi e spumosi.

A questo punto, aggiungiamo il latte a filo, la cannella e la farina setacciata. Prendiamo il cioccolato e riduciamolo in scaglie grossolane usando il coltello. Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati tra loro, potremo incorporare il cioccolato e gli albumi montati a neve usando una spatola. Procediamo senza fretta con movimenti dal basso verso l’alto, in modo che il composto non si smonti.

Versiamo il tutto in padella insieme alle mele precedentemente rosolate. Copriamo la padella con un coperchio e facciamo cuocere il tutto per 10 minuti a fiamma media. Capovolgiamo la torta aiutandoci con un coperchio e terminiamo la cottura facendola cuocere per altri 10 minuti.

Serviamola su un piatto da portata e cospargiamola con una spolverata di zucchero a velo per guarnire. Quando sarà tiepida, potremo tagliarla e servirla: siamo certi che la sua morbidezza sorprenderà tutti.

Consigli

Abbiamo visto che per preparare questa soffice e cremosa torta non serve neanche accendere il forno. Per una buona riuscita della torta, però, è fondamentale la scelta della padella. Se la torta dovesse rimanere attaccata alla padella, il dolce sarebbe completamente rovinato.

