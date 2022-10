Colorata, dal sapore delicato e profumatissima, la zucca è l’ortaggio simbolo della stagione autunnale. Questo ortaggio è apprezzatissimo in cucina per via della sua versatilità. Con essa, infatti, possiamo preparare gustosissime e veloci polpette, ma anche deliziose zuppe, risotti cremosi e molto altro. Inoltre, la zucca è una fonte preziosa di vitamine A, C ed E e introdurla nella nostra alimentazione è davvero importante.

Tuttavia, quando cuciniamo a volte sprechiamo molto cibo. Negli ultimi tempi, le famiglie fanno più attenzione ai risparmi cercando di non sprecare. Quando puliamo la zucca, generalmente usiamo solo la polpa mentre siamo soliti scartare la sua buccia e i semi. Oggi vogliamo consigliare, perciò, 3 modi per utilizzare questi scarti e realizzare stuzzichini, ma anche vere e proprie pietanze deliziose.

Come utilizzare buccia e semi della zucca per preparare sfiziose ricette veloci

La buccia della zucca è fonte preziosa di fibre e buttarla via sarebbe un vero peccato. Dopo aver tagliato la zucca e rimosso la buccia, laviamola con cura e tagliamola a strisce sottili. Poggiamola su un canovaccio pulito e tamponiamola con un po’ di carta assorbente.

Trasferiamola in un recipiente, irroriamola con un filo d’olio extravergine d’oliva e aggiungiamo un pizzico di sale e una manciata di semi di sesamo. Mescoliamo con le mani e adagiamo le bucce su una placca da forno precedentemente foderata. Preriscaldiamo il forno a 200°C e facciamo cuocere le bucce per circa 20 minuti. Rivoltiamole a metà cottura e otterremo così uno snack sano e dal sapore irresistibile.

In alternativa, anziché il forno possiamo usare la friggitrice ad aria per cucinarle. Impostiamo la temperatura a 160°C e lasciamole cuocere per circa 8 minuti. Anche in questo caso, mescoliamole a metà cottura: il risultato sarà sorprendente.

Non solo snack

Tutto ciò che ci occorre sono una zucca, 6 carote, 100 grammi di formaggio a scaglie, un filo d’olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Sbucciamo gli ortaggi e laviamo con cura le bucce. Adagiamo le bucce delle carote su una placca da forno foderata e condiamole con olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Dovranno cuocere a 180°C per circa 10 minuti.

Nel frattempo, tagliamo la buccia della zucca a pezzetti e mettiamola in una pentola a pressione. Dopo 15 minuti, trasferiamo le bucce di zucca insieme alle carote e terminiamo la cottura per altri 5 minuti. Procuriamoci una terrina, oliamola per bene e alterniamo le bucce di zucca e di carote al formaggio a scaglie. Terminiamo con un filo d’olio in superficie e facciamo cuocere il tutto per 10 minuti sempre a 180°C.

Come usare i semi di zucca

Recuperiamo i semi rimossi dalla zucca e mettiamoli in un recipiente pieno d’acqua. Lasciamoli in ammollo per 15 minuti e risciacquiamoli. Facciamoli asciugare su un canovaccio e teniamoli al sole o in un luogo asciutto per 4 giorni. Adagiamoli su una teglia foderata con carta forno, condiamoli con un pizzico di sale ed inforniamoli a 120°C per 40 minuti. Potremo conservarli in un contenitore ermetico una volta freddi. Abbiamo visto come utilizzare buccia e semi della zucca per preparare sfiziose pietanze invitanti, leggere e anti-spreco.

Lettura consigliata

