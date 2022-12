È l’errore più grande che molti fanno durante i pasti natalizi e che fa ingrassare velocemente

Abbiamo esagerato col cibo durante le feste? Attenzione, però, ad un comportamento purtroppo diffuso, che potrebbe farci aumentare di peso, soprattutto a livello addominale.

Durante le feste natalizie, il vero protagonista delle nostre giornate è il cibo. Ci incontriamo davanti ad una tavola con amici e parenti per pranzo o cena, incontriamo colleghi con la scusa di un aperitivo e così via.

Il cibo è sicuramente uno dei motori della nostra vita, ma non sempre ci rapportiamo ad esso in modo corretto. Spesso e sovente, infatti, non sappiamo cosa mangiare per evitare che la glicemia aumenti, o per assumere tutte le vitamine di cui avremmo bisogno.

In particolare, però, il rapporto che abbiamo con il cibo incide moltissimo sul nostro peso corporeo. C’è soprattutto un comportamento sbagliato che potrebbe intaccare la nostra forma fisica, e farci aumentare di peso inaspettatamente. Lo fanno in tanti, spesso senza sapere che si stanno facendo del male da soli.

È l’errore più grande che molti commettono, e può compromettere il peso, la digestione e molto altro

Saltare il pasto è uno degli errori più grandi che possiamo fare in tema di alimentazione. Sono tantissimi gli errori che potrebbero derivare da questo comportamento, primo tra tutti l’aumento di peso. E, a risentirne maggiormente, sarebbe la zona del girovita.

Ciò dipenderebbe dal fatto che, un pasto al giorno, farebbe sviluppare l’insulino-resistenza nel fegato. Da questo deriverebbe la trasformazione dello zucchero in eccesso nel sangue in grasso addominale.

Inoltre, saltare i pasti sarebbe uno sbaglio anche per chi soffre di gonfiore alla pancia. Quando si salta il pranzo o la colazione, ad esempio, si tende poi a sviluppare una fame considerevole. Questa ci porterebbe, poi, a mangiare di più durante il pasto successivo, ovvero quello serale. E questo sovraccaricherebbe l’apparato digerente, che dovrebbe fare un lavoro maggiore per digerire il cibo, appunto.

Come se non bastasse, l’aumento del grasso addominale causato da un’alimentazione squilibrata, potrebbe portare diversi disagi. In primis anche lo sviluppo del diabete di tipo 2, quindi l’insorgenza di malattie cardiovascolari.

Insomma, ecco perché saltare i pasti è l’errore più grande che molti fanno quando si mettono a tavola.

Come evitare questo problema

Uno dei modi migliori per evitare tutto ciò è suddividere l’alimentazione in modo equilibrato durante la giornata. Gli esperti nutrizionisti consigliano di fare almeno 5 piccoli pasti al giorno, in modo tale da non arrivare mai al pasto successivo affamati.

I tre pasti principali, ovvero colazione, pranzo e cena, in sostanza, devono essere abbinati a spuntini leggeri, che diano sempre nuova energia al nostro organismo.

Parallelamente ad un’alimentazione sana ed equilibrata è importante anche eseguire una regolare attività fisica. Chi non vuole praticare un’attività fisica troppo impegnativa, potrebbe utilizzare anche le fasce elastiche, ideali anche per rassodare le braccia flaccide e i glutei.

Un’altra pratica molto importante per rimanere in forma e in salute è bere acqua in quantità giusta. L’acqua è un alimento fondamentale per il corretto svolgimento delle funzioni biologiche, compresa la digestione.

Inoltre è importante anche per mantenere l’intestino attivo, consentendo di evitare gonfiori addominali o stitichezza.