Realizziamo i nostri sogni a Capodanno con 5 gioielli portafortuna da indossare o regalare

Capodanno è un momento pieno di gioia e di aspettative per il nuovo anno. Scriviamo i nostri buoni propositi e i nostri obiettivi in questa giornata. Ci sono tantissimi modi per affrontare il prossimo anno, ma ci può sempre servire un piccolo aiuto. Ecco 5 simboli portafortuna da regalare o indossare per realizzare i nostri desideri.

Capodanno è l’inizio di una nuova avventura. In questa giornata non solo si festeggia la fine di un anno, ma anche nuove partenze. Per questo motivo facciamo buoni propositi e iniziamo a scrivere tutti i nostri obiettivi per il prossimo anno. Cerchiamo, però, sempre un po’ di aiuto per cominciare nuove sfide.

Per questo motivo oltre alle mutande rosse, potete regalare e indossare qualche portafortuna. Ci sono simboli che arrivano da diverse culture che hanno come ruolo la protezione e l’aiutare a raggiungere i propri obiettivi. Questi simboli sono disponibili come pendenti o gioielli e possiamo regalarli durante la giornata di Capodanno. Non dimentichiamoci, però, anche di indossarli. Ecco 5 portafortuna per affrontare l’anno nuovo e realizzare i nostri sogni.

Realizziamo i nostri sogni a Capodanno con questi gioielli portafortuna

Il primo simbolo è la mano di Fatima. Questo simbolo arriva da diverse culture e religioni, con origini antichissime. Si tratta di una mano simmetrica e l’Occhio di Allah al centro. Ci sono due modi di indossarla, che cambiano il suo ruolo. Se la indossi con le dita verso l’alto, vuol dire che ti porterà forza, potere e benedizione nella vita. Se, invece, la indossi con le dita verso il basso, otterrai fortuna, pazienza e amore. Viene anche utilizzato per proteggere la casa.

Un simbolo tutto italiano è, invece, il corno. Anche se famoso nella cultura napoletana e del Sud Italia, questo simbolo ha origini ben più antiche. Veniva, infatti, utilizzato dai romani come simbolo di fertilità, forza e protezione. Dopo l’importazione del peperoncino, i due simboli assumono lo stesso significato. Questo gioiello rosso accesso è un perfetto portafortuna per il giorno di Capodanno.

L’albero della vita per un futuro radioso

L’albero della vita arriva da diverse culture ed è stato anche simbolo dell’Expo del 2016. Un altro simbolo di buona sorte, con un significato profondissimo. Infatti, l’albero della vita indica un futuro con solide radici e vissuto intensamente. Regalalo a chi ti è caro o indossalo, per un anno nuovo pieno di gioia.

Un simbolo iconico è il ferro di cavallo, ma attenzione. In questo caso è importantissimo indossarlo nel modo corretto. Il ferro, infatti, deve avere le estremità rivolte verso l’alto, perché se no porta sfortuna. Il suo significato ha origine dal suo materiale, resistente al fuoco. Se lo regali a qualcuno che lavora il ferro, allora lo apprezzerà ancora di più.

Infine, non possiamo dimenticare la spiga di grano, simbolo di fertilità e abbondanza. Realizziamo i nostri sogni a Capodanno con questo bellissimo simbolo. Perfetto per chi sta cercando di avere figli oppure chi ha bisogno di denaro. Un ottimo simbolo da indossare aspettando l’arrivo del nuovo anno.