Che colori bisogna indossare questa primavera? A grande sorpresa è l’abbinamento di questi due colori il trend primaverile 2021. E ovviamente non bisogna farselo scappare per essere trendy e fashion. Non c’è bisogno di acquistare nulla, ma semplicemente di abbinare nel modo giusto questi due colori e quindi rispolverare un pochino il nostro armadio.

La regina degli scacchi

A scacchi si sfidano pedoni neri contro pedoni bianchi ed è l’abbinamento di questi due colori il trend primaverile 2021. Infatti la primavera unisce questi due colori. Giorno e notte si fondono quindi sulle silhouette femminili creando forti contrasti. Prendiamo ora spunto dalle passerelle e cerchiamo di vedere alcuni look black and white.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La scelta di Chanel

Chanel, disegnata da Virginie Viard, porta in passerella delle donna dai look chic e sofisticati: predominante il colore bianco e nero. Alcune proposte look sono dei top bianchi smanicati con gonne lunghe nere, oppure crop top bianchi super estivi abbinati a gonne a vita alta con cinture gioiello.

L’opzione di Saint Laurent

Anche Saint Laurent gioca con questi due colori e come sfondo delle sue creazioni sceglie il deserto del Marocco. Predomina il comfort anni 60 con camicie bianche morbide in seta mixate a pantaloni da ciclista neri. Non mancano i maxi colletti con le rouge e le maxi giacche in stile uomo.

La scelta di Dolce&Gabbana

Il brand italiano firmato da Domenico Dolce e Stefano Gabbana ci porta in una dimensione quasi fuori dalla realtà. Dove storia, tessuti e tradizioni si uniscono creando una collezione senza tempo. E proprio in questa collezione nascono dei mini dress a quadri bianco e nero, oppure gonne con maxi pois.

La lista non finisce qui perché le maison che accostano bianco e nero sono tantissime: come ad esempio Balmain, Loewe, Proenza Schouler, Giambattista Valli, Gabriela Hearst e Jil Sander. Non resta quindi che prendere spunto da alcuni look di sfilata per creare quello adatto a noi.

Approfondimento

Tornano queste scarpe come tendenza per la primavera 2021.