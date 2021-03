La moda si sa è ciclica e quindi tutte pronte ad aprire gli armadi perché tornano queste scarpe come tendenza per la primavera 2021. La forma è una, ma i colori sono tantissimi e ce ne sono alcune anche con delle applicazioni cristallo o con le borchie. Perché si la moda è ciclica, ma non sempre uguale. Quindi tutte pronte a scoprire quali sono queste super scarpe che andranno di moda nella prossima primavera 2021.

Tornano queste scarpe come tendenza per la primavera 2021

Le scarpe di cui parleremo oggi non sono amatissime, anche se sono delle scarpe iconiche, ma la moda apparentemente le adora e così tornano in auge. Le scarpe must-have di stagione sono le ballerine. Queste per il 2021 cambiano faccia, diventano a tratti rock e a tratti romantiche. Vediamo allora alcune proposte dalle passerelle.

Valentino

L’attenzione era solo ed esclusivamente sulle ballerine durante la sfilata milanese di Valentino. Ma non sono delle ballerine qualunque: infatti queste sono le Rockstud con maxi borchie dai colori fluo o neutri a punta.

Dior

Il brand disegnato da Maria Grazia Chiuri propone invece una ballerina più romantica. La punta si arrotonda, i lacci salgono sulla caviglia e alcune proposte sono anche traforate.

Celine

Il marchio firmato da Hedi Slimane invece riporta in auge le vere ballerine. Quelle con la punta tonda, dai colori vivi e con il fiocco sulla punta.

Jil Sander

Storico marchio minimal, acquisito recentemente da OTB di Renzo Rosso, opta per delle ballerine in pelle ovviamente nere o bianche sia slingback sia con cavigliera in metallo.

Manolo Blahnik

Uno dei più famosi brand di scarpe propone una ballerina in raso di seta con un tacco di 10mm e sulla punta una fibbia gioiello con cristalli.

Bottega Veneta

Infine il marchio del gruppo Kering propone delle ballerine super a punta con la tomaia sia in pelle intrecciata sia normale con un tacco di 10mm.

