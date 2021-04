La natura è molto più generosa di quanto l’essere umano sia con essa.

Una pianta meravigliosa, e perenne, cresce spontanea nelle campagne di tutta Italia. La cucina siciliana ne ha fatto una protagonista.

Cresce facilmente ed è molto resistente. Il suo sapore è inconfondibile e fin dall’antichità era conosciuta per le sue proprietà benefiche.

Ecco qual è l’irresistibile pianta aromatica per cucinare e per il benessere.

Finocchio selvatico

Passeggiando fra i campi, ci si può spesso imbattere in una di queste piccole piante.

Si riconoscono perché sono uguali ai ciuffetti verdi dei finocchi. Difatti i finocchi che comunemente si mangiano, provengono da un’altra varietà della stessa pianta.

Del finocchietto, così è chiamato, si utilizzano le foglie e i frutti, che sono comunemente chiamati semi.

In cucina

Il finocchietto è immancabile nella famosa pasta con le sarde, ricetta tipica siciliana. Le foglie sono utilizzate, sia fresche che essiccate, per aromatizzare qualunque tipo di pietanza.

I semi di finocchio si utilizzano moltissimo in pasticceria e nella panificazione, un pò in tutta Italia. Sono immancabili anche nella preparazione di alcuni salumi, come la finocchiona toscana, ad esempio, o la porchetta.

Col finocchietto si può realizzare anche un saporito liquore.

Proprietà

Tisane e decotti di finocchietto si utilizzano contro l’aerofagia e per la patologia del colon irritabile. Possiede proprietà diuretiche e antinfiammatorie, fa bene al fegato e si usa contro la nausea.

Col finocchio selvatico si realizza anche un olio essenziale molto benefico, che però va usato con moderazione, perché può avere effetti allucinogeni.

Assumere finocchietto in maternità stimola la produzione di latte e previene le coliche ai neonati.

Coltivazione

Il finocchio selvatico, essendo una pianta spontanea, non è di difficile coltivazione. Starà benissimo fra tutte le altre piante aromatiche e non richiede particolari accortezze.

Dunque sul balcone o in giardino non potrà mancare il finocchio selvatico, l’irresistibile pianta aromatica per cucinare e per il benessere.