Per imparare l’inglese ecco 3 libri semplici da leggere in lingua originale

Conoscere l’inglese oggi è fondamentale sotto diversi punti di vista. Questa lingua, oltre a essere la più parlata al Mondo, domina la scrittura del web e del lavoro.

La maggior parte delle posizioni lavorative, attualmente, richiede una buona conoscenza dell’inglese, e non solo. Conoscere questa lingua è importante anche per viaggiare, possedendo un linguaggio compreso e parlato in tutto il globo. Per assimilarla al meglio esistono delle app gratuite che insegnano l’inglese gratuitamente.

Altrimenti, per rendere l’apprendimento dell’inglese naturale e spontaneo, bisognerebbe studiare la lingua sin da piccoli. Molte persone, però, ancora oggi sono come bloccate al pensiero di approcciarsi all’inglese, soprattutto nel parlato.

La letteratura può aiutarci in questo senso, grazie ad alcuni capolavori scritti proprio in lingua inglese. Si tratta di racconti scritti in modo alquanto semplice, e che, più o meno tutti, conosciamo.

La fama di queste storie ci aiuterà ad avere una prima infarinatura utile ai fini della lettura. Inoltre, leggendo questi libri, impareremo ulteriori vocaboli, scopriremo modi di dire e apprenderemo nuove costruzioni lessicali. Scopriamo subito quali sono i libri che dovremmo leggere immediatamente.

Per imparare l’inglese ecco 3 libri adatti anche a principianti e ragazzi

Leggere è sempre un passo avanti verso l’accrescimento del nostro bagaglio culturale. Esistono, ad esempio, libri imperdibili da leggere per stare meglio con se stessi e scoprire nuove storie.

Per quanto riguarda l’inglese, invece, per iniziare ad approcciarci al meglio a questa lingua potremmo buttarci nella lettura di “Treasure Island”, di Robert Louis Stevenson. Questo romanzo d’avventura ci catapulterà su un’isola deserta, in un mondo fantastico, fatto di gabbiani e misteri. Il testo è scorrevole e molto piacevole da leggere, adatto anche a giovani studenti o adulti poco avvezzi alla lingua.

Happy Potter

Nell’elenco dei libri da leggere per conoscere meglio l’inglese non poteva mancare la saga di Harry Potter. I capolavori di J.K. Rowling sono ormai un colossal conosciuto in tutto il Mondo, che hanno fatto la storia del cinema e della letteratura.

Leggere questi libri non solo ci aiuterà a scoprire l’inglese, ma ci farà divertire grazie a indovinelli, giochi di parole e vicende fantastiche. Se i film sono noti a chiunque, i libri lo sono già meno.

Eppure, basterà immergersi nella lettura di queste storie per innamorarsi all’istante dell’inglese e di questa fantastica scrittura.

The curious incident of the dog in the night time

Concludiamo con una storia che cattura i cuori di tutti i suoi lettori. Ci stiamo riferendo a “Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte”, di Mark Haddon.

La narrazione del racconto è nelle mani del protagonista, un ragazzo affetto da sindrome di Asperger. Il libro parte come un giallo, per diventare una splendida narrazione della scoperta di sé. La scrittura è semplice ed è perfetta per apprendere la lingua.

Per imparare l’inglese ecco 3 libri, quindi, adatti ad adulti e bambini, che renderanno facile l’assimilazione di questa lingua meravigliosa.