È ideale per una vacanza con bambini questa spiaggia incontaminata con sabbia finissima e fondali bassi che ha ottenuto la Bandiera Blu 2022

Andare in vacanza con i bambini non è semplice. Quando si è single ci si può avventurare in luoghi affascinanti e incontaminati, ma spesso scomodi e raggiungibili solo a piedi. Con i piccoli cinguettanti al seguito occorrono servizi adeguati e spiagge comode ed accessibili. Soprattutto dai fondali bassi, perché possano giocare sul bagnasciuga senza correre rischi. Se cerchiamo una meta di questo tipo, con alta qualità delle acque e prezzi accessibili, questa potrebbe essere la soluzione: una vacanza in Abruzzo.

Non solo Bandiera Blu

È ideale per una vacanza con bambini, al di fuori dei circuiti turistici mondani, grande tranquillità e paesaggi incontaminati. Con la possibilità di escursioni verso l’interno montuoso. Nel 2022 l’Abruzzo ha ottenuto 14 riconoscimenti Bandiera Blu, per la qualità delle acque e per i servizi offerti. Andremo nella città di Roseto, in provincia di Teramo. La costa teramana la fa da padrona con 7 località costiere che possono sventolare la bandiera della FEE.

Ci fermeremo a Roseto degli Abruzzi, meno nota di Pineto e Alba adriatica, meta ideale per una vacanza all’insegna del relax. Che sia un luogo adatto ai bambini lo dimostra il riconoscimento di Bandiera Verde assegnato dall’Associazione Pediatri Italiani. Oltre a quello di Bandiera Blu. 6 km di spiaggia sabbiosa e fondali bassi protetti da scogliere frangiflutto. Lunghi tratti di spiaggia libera che si alternano a spiagge attrezzate. Una lunga pista ciclabile e parchi giochi per i più piccoli.

È ideale per una vacanza con bambini questa spiaggia incontaminata con sabbia finissima e fondali bassi che ha ottenuto bandiera blu 2022

Il territorio di Roseto fa parte della Riserva naturale del Borsacchio, che si estende per 1.100 ettari e conserva uno dei pochi paesaggi incontaminati della costa adriatica. Vi nidifica il fratino, un uccello marino in via di estinzione. Nelle giornate meno affollate possiamo vederlo camminare sulla spiaggia con il suo passo saltellante. Nella Riserva vivono anche lo scoiattolo rosso e la cagnetta, un pesce di fiume, e piante rare, come il giglio di mare. Dalla costa possiamo muoverci verso l’interno e raggiungere l’antico borgo di Montepagano, la parte alta di Roseto con vista mozzafiato sul mare. Per un’escursione più impegnativa vale la pena spingersi fino al Parco nazionale del Gran Sasso e al vicino Castello di Rocca Calascio, scelto per girare il film Ladyhawke.

E per mangiare? Pescato freschissimo e pasta alla chitarra. Veramente squisito il brodetto, una zuppa di mare profumata e saporita. Da non perdere i maccheroni alla chitarra con ragù di agnello e i famosi arrosticini, spiedini di carne di pecora.

