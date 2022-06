Che c’entrano smeraldi e rubini con l’oroscopo? Che ci crediamo o no ogni segno zodiacale ha una pietra di riferimento che ne esprime le caratteristiche. Lo dice una scienza, la cristalloterapia, che attribuisce alle pietre la proprietà di influire sull’uomo e sui suoi comportamenti. Ci sarebbero pietre in grado di ristabilire l’armonia e l’equilibrio. È una credenza che affonda le sue radici nella notte dei tempi.

Una pietra perfetta

Secondo l’astrologia ogni segno zodiacale ha una pietra di riferimento che con il suo campo energetico ne valorizzerebbe le caratteristiche. Lo aiuterebbe a superare i suoi limiti e a mettere in evidenza le sue qualità. Il colore della pietra di riferimento ricorda vagamente il Pianeta che governa il segno zodiacale.

Se il Toro è rappresentato dallo smeraldo che rappresenta il pianeta Venere, il diamante è il simbolo del Leone. Il segno è governato dal Sole e in un certo senso è il re dello zodiaco. Il diamante rappresenta la sua forza e la sua energia dirompente, simboleggia il potere e la vocazione al comando. È la pietra delle pietre. Formato da cristalli a struttura tetraedrica è un gioiello perfetto e forse il più prezioso. Infonde forza e coraggio e allenta le tensioni emotive che un segno con vocazione al comando deve sobbarcarsi.

La luce del diamante guiderà questo segno zodiacale fortunato a superare sfide difficili protetto da Giove e Marte in Ariete

Il Leone ne ha bisogno in questo mese di inizio estate in cui deve affrontare sfide difficili. Il successo a lungo atteso arriverà ma seguendo percorsi tortuosi. Nulla sarà regalato. Il Leone dovrà mettere a fuoco i suoi obiettivi e usare tutta l’energia che ha per raggiungerli. E di energia ne ha da vendere, anche con temperature altissime. Al Leone il caldo non dà fastidio perché il Sole è il suo elemento. Infatti si darà da fare in viaggi e incontri di lavoro per tutta l’estate. La luce del diamante guiderà questo segno zodiacale nelle sue sfide più difficili. E i risultati si vedranno se gli obiettivi saranno fattibili e concreti e non delle chimere irraggiungibili, almeno così dicono le stelle.

Nel campo dei sentimenti c’è aria di contrasti. Per i single non è sicuramente il momento di trovare l’anima gemella. Se qualche incontro ci sarà, avrà la durata di una notte. Anche se indimenticabile. Nelle coppie già sposate tira aria di bufera, da superare con una piccola fuga romantica che appiana sempre le cose. Le stelle raccomandano momenti di relax.

Lettura consigliata

Con Mercurio in Gemelli dal 13 giugno inizia una fase fortunata per questi segni zodiacali che finalmente daranno una svolta alla propria vita