Chi segue la moda sa bene che tenere il passo non è sempre semplice. Ogni mese vediamo nuove tendenze nascere e prevedere cosa andrà di moda nei mesi successivi. Succede con l’abbigliamento, le calzature ma anche con gli accessori.

Sciarpe, foulard, cappelli, guanti e chi più ne ha più ne metta. Il Mondo degli accessori è davvero vasto e offre una carrellata incredibile di nuovi stili. Anche se come sempre la moda può seguire le tendenze lo stile è sempre personale e unico. Anche questo può definire il nostro carattere e renderci subito riconoscibili.

Probabilmente conosciamo tutti una persona che è subito distinguibile anche a distanza. Un’amica o parente che ha quell’estro che la definisce e da cui ci aspettiamo molto. Nuove tendenze, abiti particolari o accessori all’ultimo grido. Se poi non ci viene in mente nessuno è molto probabile che quella persona siamo proprio noi. E se non vogliamo smentirci e consacrarci ulteriormente ad icona di stile non possiamo fare a meno di questo accessorio.

È la nuova tendenza del 2022 questo accessorio luccicante utile e di classe che va di moda questo inverno

Dal sapore un po’ retrò questo accessorio sta riprendendo velocemente piede. Infatti c’è chi addirittura l’ha usato un po’ di tempo fa per tenere la mascherina. Stiamo parlando della catenina per gli occhiali.

Semplice in plastica o in acciaio dorato o argentato è il nuovo must della stagione. La catenina classica che portavano una volta le nonne per avere sempre a disposizione gli occhiali da lettura. Quest’anno la catenina diventa un oggetto indispensabile per completare il nostro look.

Semplice dalle maglie strette o ancora più vistosa per chi vuole un effetto più ad impatto. Bellissime le catene con applicazioni come monogrammi dei più famosi brand di lusso. Ma anche più particolari e alternative come le catenine di brand in ascesa. Lunghissime ad impreziosire un outfit più casuale oppure corte per uno più elegante.

Vedere spuntare sopra un bel cappotto teddy o a vestaglia questo punto luce è incredibile. Possiamo usarle per tenere i nostri occhiali da sole preferiti oppure anche quelli da vista. Il modello perfetto per queste catenine è quello più a occhio di gatto in realtà. Ma si adattano benissimo a qualsiasi tipo di occhiale. L’unico accorgimento è quello di controllare la grandezza del gommino in cui infilare le astine. Se troppo piccolo potremmo avere problemi con le aste più spesse.

Insomma è la nuova tendenza del 2022 questo accessorio luccicante che dobbiamo assolutamente avere. Gli occhiali da sole non sono soltanto un accessorio per completare il nostro look, anzi. Sarebbero indispensabili anche per proteggere gli occhi dai raggi UV anche sulla neve.

