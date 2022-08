La voglia di tornare a vivere normalmente e di riprendere a viaggiare come negli anni precedenti alla pandemia, pare sia prevalsa questa estate. La maggior parte degli italiani e degli stranieri ha deciso di andare in vacanza e molti hanno scelto una meta estera. Ma quali sono le località più gettonate? Per saperlo, abbiamo consultato i dati che il motore di ricerca turistica Jetcost.it mette a disposizione degli utenti. Scoprendo così che la ricerca di voli e di hotel è considerevolmente aumentata nel 2022 e che molti stranieri hanno deciso di trascorrere le loro vacanze in Italia.

Le più amate dai turisti stranieri e italiani

E se per gli italiani che vanno all’estero in cima alla lista dei desideri c’è una città come Barcellona, i turisti che vengono nel nostro Paese non amano tutti le stesse località. Roma è gettonatissima da francesi olandesi e spagnoli, ma i tedeschi preferiscono di gran lunga Catania, alle pendici dell’Etna. E non sono i soli, visto che questa città pare sia la più ricercata anche dagli italiani che hanno deciso di non allontanarsi dal Paese, questa estate. E la cosa non ci sorprende visto che la Sicilia è un vero e proprio scrigno di bellezze artistiche e naturali. Ci sono spiagge dai colori dei Tropici, siti archeologici e città d’arte, e un’offerta enogastronomica senza pari.

È la città italiana preferita dai tedeschi per le vacanze 2022

Catania ci conquista per la sua eleganza. Tutto è cominciato nel 1669 quando un’eruzione dell’Etna si spinse fino alla costa ridisegnandone i tratti e la morfologia. I terremoti successivi, tra cui quello devastante del 1693, distruggendo la maggior parte della città e della Val di Noto ne hanno permesso la ricostruzione nello stile dominante al tempo, il Barocco. Chi ne cerca un’espressione autentica e non contaminata deve venire in questo angolo d’Italia e nel centro storico di Catania, in particolare. E rimarrà colpito dall’eleganza dei palazzi nobiliari e dalla ricchezza delle chiese con volute e chiaroscuri che esprimono una complessità quasi drammatica. Erano il simbolo del potere della classe dominante.

Non solo gioielli d’arte ma spiagge tropicali e eccezionale offerta gastronomica

Catania è anche La Playa, una spiaggia lunghissima e dorata in cui è possibile trovare anche calette nascoste. Un luogo frequentatissimo di giorno ma animato soprattutto la notte, tra localini e piste da ballo. Per tutto questo Catania è la città italiana preferita dai tedeschi per le vacanze.

E che dire dei dintorni? Salire sull’Etna è quasi d’obbligo ad ammirare il gigante dormiente, con una splendida vista sulla città e sul mare. Nelle immediate vicinanze, lungo la costa ci sono i due borghi marinari di Acicastello e Acitrezza dove secondo la leggenda abitavano i Ciclopi. E i vari paesini alle pendici dell’Etna.

Ma ci si può spingere nella Val di Noto tra città gioiello e spiagge considerate tra le più belle d’Italia. Non si possono non assaggiare gli arancini di riso con salsa al ragù, una vera specialità della gastronomia siciliana.

