In estate, oltre a giugno e luglio, il mese di agosto è pieno di bambini in spiaggia, al mare o anche in montagna. Infatti, si presenta anche come il mese in cui non si sa mai come vestirsi perché fa troppo caldo un giorno, ma l’altro piove. Per noi è facile però, ma quando si tratta di un neonato, come si fa? Per questo un genitore si informa su come vestire un neonato con 25 gradi di sera d’estate ad agosto in zone di montagna o dove è umido, ad esempio.

Ancor di più dovrà prevenire nel caso in cui si arriva a una temperatura di 20 gradi. Un tanto amato indumento dalle mamme per i propri bambini appena nati è il body. Questo abito è l’ideale per i neonati ma non è detto che andrebbe bene con l’aria condizionata. I neonati con il caldo dovranno indossare vestiti adatti, soprattutto se ci sono 30 gradi. Persino nei vari forum, come vestire un neonato ad agosto è un dubbio molto chiesto. In famiglia il risparmio è all’ordine del giorno. Vediamo 7 modi economici e meravigliosi per vestire un neonato nei mesi estivi più caldi come quello corrente.

Guida in breve per le mamme

I primi giorni, l’approccio delle mamme con il figlio non è sempre consapevole. Questo perché non si è ben preparati nonostante gli sforzi e i consigli appresi. D’estate, soprattutto ad agosto, è decisamente fondamentale controllare se un piccino sente caldo. Per cui è bene fare in modo che il bimbo non sudi. Per capirlo si dovrà fare un semplice controllo sulla schiena e sul collo. Si comprende subito quando un fanciullo appena nato sta sudando perché inizia a piangere senza sosta. I vestiti dovranno essere per forza morbidi e leggeri con tessuti di cotone 100% naturale e al massimo di lino: ecco le regole.

7 modi economici e meravigliosi per vestire un neonato ad agosto

Un neonato è l’amore dei propri genitori. Proprio perché appena arrivato, ha bisogno di cure. Ad agosto, sia in casa che fuori, al mare, in ospedale o in montagna, si prediligono abiti di un certo tipo. Tutti ammireranno il piccolo per il suo abbigliamento. È un dato di fatto che vestirsi evitando il nero in estate può aiutare a vincere il caldo: da considerare anche il colore oltre che il tessuto. Precisamente, di seguito delle idee economiche e stupende di cambi per ogni giorno della settimana di agosto:

lunedì: body a mezze maniche di cotone per il giorno, magari con una fantasia o tinta unita, di colore bianco: sembrerà un angioletto. Invece, di sera ci vorrebbe un body a manica lunga in cotone o lino;

martedì: maglietta e pantaloncino larghi e leggeri, dei colori dell’estate 2022;

mercoledì: una magnifica tutina lunga con su scritto il nome del piccolino;

giovedì: è arrivato il momento di una stupenda camicia, con l’abbinamento di un cappellino e degli occhiali da sole;

venerdì: una canotta e un pantalone sono l’ideale per far stare il fanciullo molto fresco;

sabato: anche per i bambini appena nati è un giorno di festa perché vestirli con un giacchino è perfetto soprattutto se si intende uscire;

domenica: un completino intero elegante, per rendere i neonati alla moda.

Il tutto abbinato con delle calze di cotone e un lenzuolo dello stesso materiale quando serve.

